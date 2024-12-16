Doğrudan 7 milyon çalışanı, dolaylı ise toplumun tamamını ilgilendiren yeni asgari ücretin belirlenmesine yönelik süreç devam ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde, ilk toplantısını 10 Aralık'ta yapan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ikinci kez toplandı.

Pazarlık çerçevesinin belirlenmesi açısından önem taşıyan bu toplantıda, temel ekonomik veriler masaya yatırıldı. Toplantıda, Hazine ve Maliye ile Ticaret bakanlıkları ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcilerinin ekonomik veri ve raporları komisyonla paylaşıldı.

Asgari ücret toplantısında ne sonuç çıktı?

Henüz rakam telaffuz etmeyen işçi ve işveren tarafının, sunulacak ekonomik veri ve raporların ardından pazarlığa başlaması bekleniyor. TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısının ardından yaptığı açıklamada asgari ücret konusunda rakamın masaya gelmediğini belirtti.

Ağar "Asgari ücret konusunda bir rakam konuşulmadı. Hazine ve Maliye Bakanımız kötü günler geride kaldı, diyor, madem geride kaldıysa bu güzel günlerden, iyi günlerden biz de faydalanmak istiyoruz. Asgari ücretli vatandaşlarımızın yüzünü güldürelim., evlerinin kiralarını verebilsinler, mutfaktaki tenceresini kaynatabilsinler, bunlar görüştük, bunları tartıştık. Önümüzdeki hafta üçüncü toplantı gününü bildirecekler, bugün tarih belli olmadı" dedi.

Asgari ücret 3. toplantısı ne zaman?

Üçüncü toplantı tarihi henüz belli olmadı. Haftaya yapılacak duyuruda 3. toplantı tarihi netleşecek.

Asgari ücret ne kadar olacak, zam oranı belli oldu mu?

Asgari ücret henüz belirlenmedi. 2025 yılı asgari ücret Aralık ayının son haftası belirlenmesi bekleniyor. İşte olası asgari ücret zam senaryosu.

Asgari ücret nasıl belirleniyor?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.

Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında aralık ayında belirlenen tarihlerde toplanıyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde ise başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

Asgari ücret net ne kadar?

Asgari ücret, halen bir işçi için aylık brüt 20 bin 2 lira 50 kuruş, kesintiler düştüğünde net 17 bin 2 lira 12 kuruş olarak uygulanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 23 bin 502 lira 94 kuruş. Bunun 20 bin 2 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 3 bin 100 lira 39 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 400 lira 5 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.







