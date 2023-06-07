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AK Parti’den flaş asgari ücret zammı açıklaması: Yeni net ve brüt asgari ücret ne kadar olacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Asgari ücret tespit komisyonumuz da çalışmalarına başlıyor" açıklamasında bulunmuştu. Son dakika haberine göre, asgari ücret, memur ve emeklilere yapılması beklenen maaş zamlarıyla ilgili AK Parti'den açıklama geldi. AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu yaptığı açıklamada "İnsanlarımızın beklentisi mutlaka karşılanacaktır" dedi. Peki yeni asgari ücret, memur ve emekli maaşları ne kadar, kaç TL olacak? İşte detaylar.

13:50 . 7/06/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Asgari ücret, emekli ve memur zammı

Asgari ücret, emekli ve memur zammı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün gerçekleşen kabine toplantısı sonrası enflasyon ve hayat pahalılığıyla ilgili sözleri sonrası
, memur ve emeklilere yapılması beklenen maaş zamlarıyla ilgili AK Parti'den açıklama geldi. Katıldığı bir televizyon programında konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, "Asgari ücrete yapılacak zam oranı ve
nın 22 bin TL'ye çıkarılmasıyla ilgili kanun teklifimizi komisyonlar oluşur olmaz ortaya koyacağız." diye konuştu.

Asgari ücretle ve memur maaş artışı son durum ne?

AK Partili Akbaşoğlu'nun açıklamaları şöyle; "İlk yapacağımız işlerden biri asgari ücretle ilgili ve memur maaşlarının artışıyla ilgili düzenlemeleri Meclis'in gündemine getirmektir. Bunun için ilk adım Meclis Başkanımızın bugün seçilmesi sonra da başkanlık divanının oluşması ardından da komisyonların belirlenmesidir.

Memur ve emekli zammı ne kadar olacak?

Öncelikli olarak komisyon oluşturacağız. Muhtemel TBMM Başkanı 3. turda seçilecektir. 301 oyu alan seçilecek. Akabinde başkanlık divanı oluşturulacak, komisyonlar oluşturulacak.

Zaten bu konuda bakanlıklarımızın çalışmaları söz konusu. Enflasyon oranının dikkate alınması söz konusu biz de malum refah payını da buraya ilave ediyoruz. O çerçevede oluşacak oran memur maaşlarına yansıyacak. Ne vaadettiysek yapan bir partiyiz. Cumhurbaşkanımızın vaadi de gerçekleşecektir.

En düşük memur maaşı ne kadar olacak?

Asgari ücrete yapılacak zam oranı ve en düşük memur maaşının 22 bin TL'ye çıkarılmasıyla ilgili kanun teklifimizi komisyonlar oluşur oluşmaz ortaya koyacağız. Tabi Haziran ayının da enflasyon oranının ortaya çıkması gerekiyor. Refah farkını da beraber değerlendirmemiz gerekiyor. İnsanlarımızın beklentisi mutlaka karşılanacaktır. Alım gücü esastır. Emeklileri de kapsayacak şekilde çalışanlarımızı memnun edecek yaklaşımı bir ay içerisinde görmüş olacağız."

Yeni net ve brüt asgari ücret ne kadar olacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik eski Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücrete temmuz ayında yapılacak zamla ilgili tarihsel bir adım attıklarını ve geliri vergi dışı bıraktıklarını dile getirmişti. Bilgin "Asgari ücretten 1,5 yıldır vergi alınmıyor. Temmuzda reel alım gücünü koruyacak şekilde düzenleyeceğiz. Cumhuriyet tarihinde dolar bazında 455 doların üzerinde en yüksek seviyeye çıkaran bir düzenlemeyi ocak ayında yaptık. Temmuzda da aynısını yapacağız. Aşağı yukarı 500 dolar bazında bir oran olacak. Çalışmalarımız hazır." ifadelerini kullanmıştı.

2023 Temmuz asgari ücret zammı ne zaman belli olacak?

Temmuz asgari ücret zam oranı henüz belli olmadı. Asgari ücret tespit komisyonu çalışmalarına başlıyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından gerçekleştirilen görüşmelerin ardından zam oranları netleşecek. Net ve brüt asgari ücretin Temmuz ayında açıklanması bekleniyor.

Yıllara göre net ve brüt asgari ücret tablosu

Memur maaşları Temmuz zammı 2023: Memur ve emeklilerin zam oranı belli oluyor
Memur maaşları Temmuz zammı 2023: Memur ve emeklilerin zam oranı belli oluyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimden önce müjdeyi vermişti. Temmuz ayında emekli ve memur maaşlarına zam yapılacak. En düşük memur maaşının 22 bin TL olması için refah payı ve enflasyon farkı gibi iyileştirmeler yapılacak. Milyonlarca memur ve emekli, "Emekli maaşları ne kadar olacak, memur zam oranı ne kadar, son enflasyona göre 2023 Temmuz memur zammı ne olur” gibi sorular da sorulmaya devam ediyor. TÜİK, ocak-mayıs dönemini kapsayan 5 aylık enflasyonu yüzde 15.26 olarak açıkladı. Buna göre de görevdeki memurlar ile emeklileri açısından yüzde 7.26’lık enflasyon farkı oluşmuş durumda. Peki temmuz memur maaş zammı enflasyon farkı ne kadar? İşte öğretmen, doktor, hemşire maaşlarına gelecek zamlar.

#asgari ücret
#memur zammı
#haberler
#emekli maaşı
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