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2024 asgari ücret zammını belirlemek için asgari ücret tespit komisyonu toplanacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalara göre, asgari ücrete yeni yılda yapılacak zam görüşmeleri başladı. 2024 yılı asgari ücret tespit komisyonu toplanacak. İşçi ve işveren temsilcilerinin yanı sıra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı temsilcilerinden oluşan komisyon, 2024 Ocak ayı itibariyle düzenlenecek yeni maaşların zam oranını belirleyecek. Peki, asgari ücret tespit komisyonu ne zaman hangi tarihte toplanacak? İlk toplantı ne zaman 2023? İşte ayrıntılı bilgiler...

14:59 - 30/11/2023 Perşembe
Güncelleme: 14:07 - 30/11/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Asgari ücret tespit komisyonu

Asgari ücret tespit komisyonu

Emekli zammı, memur zammı sonrası gözler asgari ücrete çevrildi. Asgari ücret belirlenirken hükümet, işveren ve işçi sendikasından 5’er temsilci bir araya gelerek görüşmeler yapıyor. Bu görüşmelerde enflasyon, ekonomik diğer etkenler ele alınarak ortak bir zam oranında bululaşması için temaslar kuruluyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan asgari ücret toplantısı için takvimi açıkladı. Peki Asgari ücret tespit komisyonu ne zaman toplanacak?

ASGARİ ÜCRET KOMİSYONU NE ZAMAN TOPLANACAK?

Asgari ücretin Bakanlığının temel konularından biri olduğunu vurgulayan Işıkhan, "Aralık ayınca Asgari Ücret Tespit Komisyonumuzu toplayacağız. Orada da yine enflasyona ezdirmeyecek bir kararın çıkması yönünde bir tercihimiz söz konusu olacak. Asgari ücretlinin sayısı sürekli abartılıyor. SSK (4a) statüsünde 16,4 milyon çalışan bulunurken, 6,6 milyonu asgari ücretli. Yani yüzde 50-60'lar yanlış. Asgari ücretle çalışan kardeşlerimizin oranı yüzde 40'tır." bilgisini verdi.

Işıkhan, işsizlik oranını 2025 yılı itibarıyla tek haneli seviyelere kalıcı olarak düşüreceklerini belirtirken, "2028 yılı sonuna kadar 5 milyon ilave istihdam sağlayarak işsizlik oranımızı yüzde 7 buçuğa geriletmeyi hedefliyoruz." dedi

Yeni asgari ücret için geri sayım

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Görevlisi Tarkan Zengin, "Aralık ayında asgari ücret görüşmeleri başlayacağı için özellikle asgari ücret çalışmalarının sekreteryasını yürüten Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bunun öncesinde çalışmalara başlıyor. Burada elbette tarafların toplantı yerinin belirlenmesi tarafların beklentileri her dönem çalışmalar yapılıyor. Bu konuya dair teknik çalışmaların ve diğer çalışmaların yürütüleceğini biliyoruz" sözleriyle sürecin nasıl yürütüleceğini açıkladı.

Temmuzdaki ara zamla asgari ücrete yüzde 34 artış yapıldı, rakam net 11 bin 402 lira oldu.

Asgari ücret nasıl belirlenecek?

Peki yeni asgari ücret belirlenirken neler dikkate alınacak?

Yeni asgari ücret belirlenirken, geçinme endekslerine bakılacak. Genel ücret seviyesi dikkate alınarak ekonomik ve sosyal durum şartları analiz edilecek. Son kararı Asgari Ücret Tespit Komisyonu verecek.

Zengin, asgari ücretin tüm işçilerin ücret seviyesinin belirlenmesinde rol oynadığını ifade ederek "Onların da ücret seviyeleri yine asgari ücrete gelen artışa göre de belirleniyor. Geçinme indekslerinin ülkedeki genel ücretler seviyesinin yine ekonomik ve sosyal durumun dikkate alınarak bir asgari ücretin belirleneceği ifade ediliyor. Dolayısıyla bunlar masada olacak" şeklinde konuştu.

Görüşmeleri, 15 üyeden oluşan asgari ücret tespit komisyonu yürütüyor. Kararlar, oy çokluğuyla alınıyor.



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2024 asgari ücret zammını belirlemek için asgari ücret tespit komisyonu toplanacak