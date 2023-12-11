Milyonlarca işçi ve işverenin gözü Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantı tarihi ve saatine çevrildi. Temmuz ayında yapılan zamla birlikte 8 bin 506 TL'den 11 bin 402 TL'ye yükselen asgari ücretin 2024 Ocak ayında alacağı zam oranı Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenecek.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısı ne zaman, saat kaçta başlayacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısını 11 Aralık'ta yapacağını açıkladı.

Hedeflerinin yeni yılda asgari ücreti sosyal diyalog çerçevesinde işçi, işveren ve kamunun üçlü mutabakatıyla belirlemek olduğunu aktaran Işıkhan, şunları kaydetti:

"Bu doğrultuda paydaşlarımız ile görüşerek ilk toplantımızı 11 Aralık Pazartesi günü saat 14.00'te yapmaya karar verdik. Çalışanlarımızı ve çalışma barışını korumak her daim en önemli görevimiz oldu. Önümüzdeki dönemde, enflasyonun da kontrol altına alınmasıyla, üretim yoluyla büyümenin sürdürüleceğine; ülkemizi, yatırım ve istihdam alanlarında daha da iyi bir noktaya taşıyacağımıza olan inancımızı korumaktayız.

İşçi, işveren ve hükümetten 15 kişi bir araya gelecek

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından toplantıya çağrılıyor ve yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında teamül üzerine aralık ayında dört kez toplanıyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde Komisyon başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

"Tek zam olacak şekilde çalışıyoruz"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlamış, "Temmuz ayında olduğu gibi ilke yine enflasyona ezdirmemek. Asgari ücret zaten hep yılda bir kereydi biliyorsunuz. Yine tek zam olacak şekilde çalışıyoruz" yanıtını vermişti.

Asgari ücret 2024 Ocak ayında ne kadar olacak?

2024 yılı için asgari ücret zammının, 6 aylık enflasyon rakamlarının altında olmaması bekleniyor. Enflasyonun beklentilere paralel gerçekleşirse son 6 ayın enflasyonu yüzde 37.8 olarak kaydedilecek. Asgari ücret halen net 11 bin 402 lira 32 kuruş.

Sadece enflasyon zammıyla birlikte asgari ücret 15 bin 700 lirayı aşacak. Yine yılbaşında belirlenecek olan memur maaşlarındaki artış oranı gözetildiğinde ise asgari ücret 17 bin lira bandını aşabilecek. Pazarlıklarda Türk-İş’in geçim araştırması da önemli bir veri olacak. Araştırmanın kasım ayı sonuçlarına göre, dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 14 bin 25 TL’ye, yoksulluk sınırı 45 bin 686 TL’ye, bekar bir çalışanın yaşama maliyeti de aylık 18 bin 239 TL’ye yükseldi.







