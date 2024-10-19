ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2024: 2025 Ocak'ta asgari ücret ne kadar, kaç para olacak?

2025 Ocak ayı yeni asgari ücret zammında son durum sorgulanan konular arasında yer alıyor. Asgari ücret zammı ile ilgili gelişmeler merakla takip ediliyor. Milyonlarca işçi ve işveren 2025 yılı asgari ücret zam oranını bekliyor. Asgari ücretin yeni yılda ne kadar olacağına ilişkin araştırmalar şimdiden yoğunlaşmış durumda. Peki, 2025 Ocak ayı yeni asgari ücret ne kadar olacak? İşte, Asgari ücret zammı tahminleri...

ASGARİ ÜCRET 17.002 TL OLARAK BELİRLENDİ





2024 yılı Ocak ayında açıklanan asgari ücret, net 17.002 TL, brüt ise 20.002 TL olarak açıklandı. Milyonlarca çalışan, yıl boyunca bu rakam üzerinden maaşlarını almaya devam ediyor. Aynı zamanda, asgari ücret birçok ödeme ve borçlanma işlemi için de temel gösterge haline geldi.





ASGARİ ÜCRET BELİRLEMESİNDE ENFLASYON ÖNEMLİ BİR GÖSTERGE





Asgari ücret tutarını belirleyen komisyon; 5 işçi, 5 işveren temsilcisi ve 5 hükümet temsilcisinden oluşuyor. Bu komisyon, geçim koşulları, istihdam ve maliyet gibi verileri değerlendirerek asgari ücreti belirliyor. Enflasyon, doğrudan belirleyici olmasa da asgari ücrette en önemli referans olarak öne çıkıyor. Önceki yıllarda da enflasyonun belirleyici olduğu kararlarla, artışlar hep enflasyonun üzerinde gerçekleştirilmişti.





ÖNCEKİ YILLARDA ENFLASYON ÜZERİNDE ARTIŞ YAPILDI





Geçmiş dönemlerde asgari ücret artışları, bir önceki yılın enflasyon oranının 5-10 puan üzerinde yapılmıştı. Bu yıl da aynı şekilde enflasyon, asgari ücret belirlenmesinde kritik bir rol oynayacak gibi görünüyor.





ARA ZAM OLMADIĞI İÇİN YILLIK ENFLASYON DİKKATE ALINACAK





Geçtiğimiz yıl ara zam yapıldığı için 6 aylık enflasyon dikkate alınmıştı. Ancak bu yıl ara zam yapılmadığı için, asgari ücret belirlenirken yıllık enflasyon rakamları göz önünde bulundurulacak. Komisyon Aralık ayında toplansa da yıl sonu enflasyonu 3 Ocak'ta açıklanacağı için, kararda tahminler ve beklentiler etkili olacak.





BEKLENTİLER YÜZDE 41,50 İLE 45 ARASINDA





Orta Vadeli Program (OVP) ve Merkez Bankası’nın piyasa katılımcıları anketleri, yıl sonu enflasyonunun yüzde 41,50 ile 45 arasında olacağını öngörüyor. Bu tahminler, asgari ücret artışına yönelik beklentilerin şekillenmesinde temel teşkil ediyor.





İLK RAKAM: 24 BİN 57 TL



