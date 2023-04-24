Asgari ücret
Asgari ücretli Temmuz ayında maaşlarına zam bekliyor. En düşük emekli maaşında yaşanan artış sonrasında asgari ücrette değişim yaşanıp yaşanmayacağını merak ediliyor. GSS primleri, işsizlik maaşı, dul ve yetim aylığı, 65 yaş ve engelli aylığı gibi kalemlerde etkili olması beklenen asgari ücret zammı için gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor.
2023 ASGARİ OCAK'TA 8 BİN 506 TL OLDU!
2023 yılı için uygulanacak net asgari ücret yüzde 54.7 artışla brüt 10 bin 8 TL, net ise 8 bin 506.8 TL oldu.
ASGARİ ÜCRETE TEMMUZ ARA ZAMMI GELECEK Mİ?
Asgari ücrete ara zam yapılıp yapılmayacağı tartışmalarına son noktayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan koydu.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇIKLADI "TEMMUZ'DA ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM VAR"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 29 Mart 2023 Çarşamba günü gerçekleşen AK Parti Grup Toplantısı'nın ardından ''Temmuz'da asgari ücrete ara zam var'' ifadelerini kullandı.
"GEREKİRSE ARA ZAM YAPMAKTAN GERİ DURMAYIZ" DEMİŞTİ
Ocak ayında 2023 yılında geçerli olan asgari ücreti açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gerekirse ara dönemde zam yapmaktan geri durmayız" ifadelerini kullanmıştı.
TEMMUZ 2023 ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR OLACAK?
Temmuz ayında asgari ücrete yapılacak ara zam oranı enflasyon, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın çalışmaları ve işçi sendikalarının beklentisi ile belirlenecek. Ancak henüz 2023 Temmuz asgari ücret ara zam oranına ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor. Konuya ilişkin gelişmeler yaşandıkça haberimiz güncellenecek.