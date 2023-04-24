Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'te katıldığı köy evlerinin teslim töreninde çiftçilere müjde verdi. Afet bölgesindeki çiftçilere hayvancılık kredisi vereceklerini belirten Erdoğan, "Afet alanlarında hayatını sürdürecek çiftçilerimize Ziraat Bankası vasıtasıyla 0 faizli hayvancılık kredileri verecek hayvan ve yem alımlarını destekleyeceğiz. Böylece ahırlar dolacak, üretim artacak, çiftçilerimizin kazançları yükselecek." dedi. Her haneye en az bir asgari ücret gireceğinin de müjdesini veren Erdoğan, "Sözleşmeli üretim modeliyle aile tipi işletmelerde büyükbaş ve besi hayvancılığını destekleyerek her haneye en az bir asgari ücret garantisi vereceğiz" ifadelerini kullandı.