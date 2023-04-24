|
Reklam
Reklam
Özgün

Asgari ücret ara zammı ne kadar olacak? 2023 Temmuz takvimi netleşti!

Asgari ücret 2023 net ve brüt yeniden hesaplanıyor! En düşük emekli maaşında yaşanan artış sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan temmuz zammı için geri sayım başladı. Asgari ücret zammı son dakika haberleri ile takip ediliyor. Ocakta 8 bin 506 TL seviyesine yükselen ücret değişmesi halinde GSS primleri, işsizlik maaşı, dul ve yetim aylığı, 65 yaş ve engelli aylığı gibi kalemleri etkileyecek. Peki, asgari ücrete Temmuz ara zammı ne kadar olacak?

09:26 . 24/04/2023 الإثنين
Yeni Şafak
Asgari ücret

Asgari ücret

Asgari ücretli Temmuz ayında maaşlarına zam bekliyor. En düşük emekli maaşında yaşanan artış sonrasında asgari ücrette değişim yaşanıp yaşanmayacağını merak ediliyor. GSS primleri, işsizlik maaşı, dul ve yetim aylığı, 65 yaş ve engelli aylığı gibi kalemlerde etkili olması beklenen asgari ücret zammı için gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor.

2023 ASGARİ OCAK'TA 8 BİN 506 TL OLDU!

2023 yılı için uygulanacak net asgari ücret yüzde 54.7 artışla brüt 10 bin 8 TL, net ise 8 bin 506.8 TL oldu.

ASGARİ ÜCRETE TEMMUZ ARA ZAMMI GELECEK Mİ?

Asgari ücrete ara zam yapılıp yapılmayacağı tartışmalarına son noktayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan koydu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇIKLADI "TEMMUZ'DA ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM VAR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 29 Mart 2023 Çarşamba günü gerçekleşen AK Parti Grup Toplantısı'nın ardından ''Temmuz'da asgari ücrete ara zam var'' ifadelerini kullandı.

"GEREKİRSE ARA ZAM YAPMAKTAN GERİ DURMAYIZ" DEMİŞTİ

Ocak ayında 2023 yılında geçerli olan asgari ücreti açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gerekirse ara dönemde zam yapmaktan geri durmayız" ifadelerini kullanmıştı.

TEMMUZ 2023 ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Temmuz ayında asgari ücrete yapılacak ara zam oranı enflasyon, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın çalışmaları ve işçi sendikalarının beklentisi ile belirlenecek. Ancak henüz 2023 Temmuz asgari ücret ara zam oranına ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor. Konuya ilişkin gelişmeler yaşandıkça haberimiz güncellenecek.


Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çiftçilere 10 müjde: Faizsiz kredi verilecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çiftçilere 10 müjde: Faizsiz kredi verilecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'te katıldığı köy evlerinin teslim töreninde çiftçilere müjde verdi. Afet bölgesindeki çiftçilere hayvancılık kredisi vereceklerini belirten Erdoğan, "Afet alanlarında hayatını sürdürecek çiftçilerimize Ziraat Bankası vasıtasıyla 0 faizli hayvancılık kredileri verecek hayvan ve yem alımlarını destekleyeceğiz. Böylece ahırlar dolacak, üretim artacak, çiftçilerimizin kazançları yükselecek." dedi. Her haneye en az bir asgari ücret gireceğinin de müjdesini veren Erdoğan, "Sözleşmeli üretim modeliyle aile tipi işletmelerde büyükbaş ve besi hayvancılığını destekleyerek her haneye en az bir asgari ücret garantisi vereceğiz" ifadelerini kullandı.


#asgari ücret
#cumhurbaşkanı erdoğan
#brüt asgari ücret
#temmuz asgari ücret
#temmuz zammı
قبل٪ s
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.