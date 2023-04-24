Milyonlarca memur ve emeklinin gözü temmuz zammında: 15 bin liraya yaklaşacak

Yılın ilk çeyreğinin geride kalması ile birlikte açıklanan 3 aylık enflasyon verileri, emekli ve memur maaş zamları için de belirleyici oldu. Bu yılın ocak-mart dönemini kapsayan ilk 3 ayında tüketici enflasyonu Türkiye İstatistik Kurumu'na (TÜİK) göre yüzde 12.5 oranında arttı.





Mevzuat gereği emekli maaşları ocak ve temmuz dönemi olmak üzere her yıl 2 defa, hesaplanan 6 aylık enflasyon oranı kadar zamlanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temmuz ayında asgari ücrete ara zam yapılacağını da açıklamıştı.





Asgari ücret ile birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammı da nisan, mayıs ve haziran ayı enflasyon oranı açıklaması sonrası kesinlik kazanacak.





2023 başında her yıl 2 zam alan SSK, Bağ-Kur emeklileri ve memurlar için ocak zammı refah payı ile birlikte yüzde 30 olarak açıklandı. Bunun yanında en düşük emekli maaşı önce 5.500 TL, ardından yapılan düzenleme ile 7.500 TL'ye çıkarıldı.





Emeklilerin bayram ikramiyesi ise geride kalan Ramazan Bayramı dönemi ile birlikte 2.000 TL olarak hesaplara yansıdı.





Merkez Bankası'nın nisan ayı piyasa katılımcıları anketine göre cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 37.72 iken, bu anket döneminde yüzde 37.77 oldu.





12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 31.63 iken, bu anket döneminde yüzde 31.02 oldu. Bu beklentiler doğrultusunda 6 aylık enflasyon farkının yüzde 21-25 arasında olması bekleniyor.





Eğer tahminler tutarsa en düşük memur maaşı 11 bin 848 TL'den 14 bin 810 TL'ye çıkacak. En düşük memur emeklisi maaşı da yüzde 25 zamla 7 bin 901 TL'den 9 bin 876 TL'ye çıkacak.





Ocaktaki zam oranına refah payı da eklenmiş, artış yüzde 30'a tamamlanmıştı. Milyonlarca kişi yine refah payı beklentisi içinde. Yüzde 5 refah payının eklenmesiyle en düşük memur maaşı 15 bin 402, en düşük memur emeklisi aylığı ise 10 bin 271 TL olacak.





SSK ve Bağ-Kur emeklileri hesaplanan 6 aylık enflasyon oranı kadar zam alıyor. Bu da yüzde 21,43'e tekabül ediyor. Ancak hükümetin bu emekliler için de refah payı verebileceği, yüzde 25 ve 30 arasında zam olabileceği konuşuluyor.











