Çalışma Bakanı Vedat Bilgin: Toplumu enflasyon karşısındaki tahribattan koruyacağız

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin asgari ücretle ilgili önemli açıklamada bulundu. Bakan Bilgin "Asgari ücrete aralık ayında toplumu enflasyon karşısındaki tahribattan koruyacak en kapsamlı müdahaleyi yapacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan'daki Astana zirvesi dönüşünde yaptığı açıklamada, asgari ücret artışına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'i işaret ederek, "İnşallah bundan öncekilerden çok daha farklı bir hazırlığın içinde olduğunu biliyorum" demişti.

Asgari ücrette enflasyon tahribatı ortadan kaldırılacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) tarafından düzenlenen Ortak Paylaşım Forumu'nda dün yaptığı açıklamada, "Enflasyonun emekçiler üzerindeki tahribatını ortadan kaldıracak bir düzenleme yapacağız." ifadelerini kullandı.

Sosyal devlet olarak yüksek enflasyon kaynaklı ekonomik maliyetin, çalışanlar ve emekçiler üzerindeki yansımasını engellemek mecburiyetinde olduklarını dile getiren Bilgin, şunları kaydetti:

"Bizim uyguladığımız sosyal politikaların esasında da bu var. Hem özel sektör ve kamudaki toplu sözleşme süreçlerine bakış açımız bu, hem de asgari ücretle gelir transferi yapmaya çalışıyoruz. Geçen yıl aralık sonunda yaptığımız tarihi asgari ücret artışıyla yüzde 50 artış yapıldı. Daha önemli olan da asgari ücrete kadar olan tüm ücretlerden verginin kaldırılmasıdır. Temmuzda da zam yaptık. Yeterli mi bu, enflasyon karşısında yetersiz. Onun için Asgari Ücret Tespit Komisyonu aralık ayında yeniden toplanacak, enflasyonun emekçiler üzerindeki tahribatını ortadan kaldıracak bir düzenleme yapacağız."

Asgari ücrete yüzde kaç zam gelecek?

Dünya gazetesi yazarı Şeref Oğuz, asgari ücretle çalışanları heyecanlandıran bir iddia ortaya attı. Oğuz, 5 bin 500 TL olan asgari ücrete yüzde 80 oranında zam yapılacağını öne sürdü. Buna göre yeni asgari ücretin 9.900 TL olacağını belirtti.

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