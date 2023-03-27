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Asgari ücret Temmuz'da artacak mı? Bakan Bilgin Açıkladı!

Asgari ücrete ara zam, emekli maaşına yapılan 2 bin TL'lik son zammın ardından gündeme geldi. Son dakika gelişmesinin ardından gözler asgari ücrete ara zam yapılıp yapılmayacağına çevrildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Ocak ayında 8 bin 506 liraya yükselen asgari ücrete ilişkin olarak açıklamada bulundu. İşte, 2023 Asgari ücrete ara zam son dakika açıklaması...

13:22 . 27/03/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Asgari ücret

Asgari ücret

En düşük emekli maaşının 5 bin 500 TL'den 7 bin 500 TL'ye yükseltilmesinin ardından gözler asgari ücret ara zammı konusuna çevrildi. 2023 yılı Ocak ayında yapılan yüzde 54,66 oranındaki zamla birlikte yeni asgari ücret 8 bin 506 TL'ye yükselmişti. Gelen zamla birlikte asgari ücretle emekli maaşları aradaki makas daraldı. Asgari ücrete ara zam yapılıp yapılmayacağı merak konusu olurken Bakan Bilgin konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

2023 ASGARİ ÜCRET NET VE BRÜT NE KADAR?

2023 yılın asgari ücretİ brüt 10 bin 8 TL, net olarak 8 bin 506 TL'ye yükseldi. Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, verilen ücrette işçi başına 250 TL devlet desteği ödeneceği açıklandı. 2022 Temmuz ayına orala 2023 yılı asgari ücreti yüzde 54,66 oranında arttı.

"GEREKİRSE ARA ZAM YAPMAKTAN GERİ DURMAYIZ"

Ocak ayında 2023 yılında geçerli olacak asgari ücreti açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gerekirse ara dönemde zam yapmaktan geri durmayız" ifadelerini kullanmıştı.

ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM YAPILACAK MI?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, “Bir zam beklemiyorum. Olağanüstü bir durum olursa düşünülebilir. Asgari ücrete ara zam gelmeyecektir.” ifadelerini kullandı.



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