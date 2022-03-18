​Asgari ücrete yarıyıl zammı mı geliyor? Asgari ücrete 850 TL eklenecek mi?

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş hız kesmeden devam ediyor. Bu durum küresel anlamda enflasyonun yükselmesine sebep oluyor.Devletler, hükûmetler ve şirketler; vatandaşları ve çalışanları enflasyona ezdirmemek için ciddi oranlarda maaş zammına gittiler. Türkiye'de de 2022 itibarıyla asgari ücrete, yüzde 50 gibi son yıllarda görülmemiş oranda zam yapıldı.

Asgari ücrete yarıyıl zammı mı geliyor?

Bu yıl Türkiye'de de enflasyonun yüzde 40 ve üzerinde olması beklendiği için "asgari ücrette yarıyıl zammı" beklentisi gittikçe artmış durumda.

Sert sorular programında açıklamalarda bulunan AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, "Asgari ücrete yılda iki defa zam getirilmesi konusunu Cumhurbaşkanımız zaten ifade etmişti. Bu yapılabilir. Şu anki mevzuat gereği yılda bir defa yapılıyor ancak bunu değiştirmek mümkün. Aklımızda var. Zamanı geldiğinde, bir yıl geçmesi beklenmeksizin zam yaparız. Vatandaşı enflasyona ezdirmeyeceğiz. Maliyet artışı mı var? O zaman vatandaşımızın gelirinde de artışı sağlayacak tedbir ve kararları alacağız" dedi.

Asgari ücrete 850 TL eklenecek mi?

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan'ın açıklamalarından sonra uzmanlar 2022'nin ilk 6 aylık enflasyon rakamının ya da buna yakın bir oranın esas alınabileceğini ifade etti.

Uzmanlar "Söz konusu rakam bugünkü projeksiyonlara göre yüzde 20 civarı bir orana denk gelebilir. Bu durumda asgari ücrete temmuzdan itibaren geçerli olmak üzere yaklaşık 850 TL zam gelebilir" görüşünü dile getiriyor.

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