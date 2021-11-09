Asgari ücretli çalışandan vergi alınmayacak mı?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücret için aralık ayının ilk haftasında tarafların bir araya geleceğini belirterek "Burada rakam veremem ama asgari ücret ilgili toplumumuzun bugün karşı karşıya bulunduğu enflasyon sorununu, özellikle asgari ücretle çalışanların üzerindeki yükü alacak bir çalışma olacağını düşünüyorum" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Zonguldak Valiliği'ni ziyaret etti. Bakan Bilgin'i, Vali Mustafa Tutulmaz, AK Parti Zonguldak milletvekilleri Hamdi Uçar, Polat Türkmen, Ahmet Çolakoğlu, Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Hakan Yeşil, daire ve kurum müdürleri karşıladı. Bilgin, daha sonra maden işçilerinin sosyal yardımlaşma sandığı Amelebirliği Başkanlığı'nı ziyaret etti. Amelebirliği Başkanı Şenol Yücel'den çalışmalar hakkında bilgi alan Bilgin, maden işçilerinin ülke ekonomisine önemli katkılar sunduğunu söyledi.

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'BU KARAR BENİ DE MUTLU ETMİŞTİR'

Maden işçilerine iki asgari ücret düzenlemesiyle haklarını iyileştirdiklerini belirten Bilgin, "Hükümetimiz maden işçiliği meselesine çok önem veriyor. Çünkü alın terini toprakla buluşturup cevher olarak insanların hizmetine, ekonomiye katmak; fevkalade önemli bir iştir. Bu konuda yer altında çalışan işçilerin asgari ücretlerini iki katına çıkararak, ücretlerini iyileştirerek tarihi bir adım atmıştır. Ben de bu fikri hem akademik olarak üniversitede bulunduğum yıllarda yazdım. Bunun Meclis'te karara döndürülmesi beni de mutlu etmiştir. Başta GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil'e teşekkür ediyorum. Bunlar başta TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay'ın ve sendikacıların mücadelesiyle olmuştur. Bu mücadele iyi neticelendiyse onların mücadelesiyle netice aldı. Bu talebe mutlu ve huzurlu cevap verdiğimiz için mutluyuz" dedi.

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Bilgin, Türkiye Taşkömürü Kurumu'na işçi alınması talepleriyle ilgili de Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı ile birlikte bir çalışma yaptıklarını söyledi. Bilgin ayrıca maden şehidi ailelerin çocuklarının kamuda istihdamı konusunda yasadaki kısıtlamayı kaldıracak bir çalışma içinde de olduklarını ifade etti.

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ASGARİ ÜCRETTEN VERGİ ALINMAYACAK MI?

Bilgin, asgari ücret konusunda toplumun beklentilerini karşılayabilecek bir çalışma yaptıklarını söyledi. Şu an bir rakam vermenin doğru olmadığını belirten Bilgin, şunları söyledi:

"Türk-İş Genel Başkanı Ergün bey, asgari ücret komisyonunun diğer üyesidir. Burada rakam veremem ama asgari ücret ilgili toplumumuzun bugün karşı karşıya bulunduğu enflasyon sorununu, özellikle asgari ücretle çalışanların üzerindeki yükü alacak bir çalışma olacağını düşünüyorum. O konuda çalışmalarımız devam ediyor. Nedir çalışmalarımız? Maliyetlerine bakıyoruz. Daha iyi bir asgari ücret vermenin; vergide veya daha başka konularda yapacağımız düzenlemelerle ne kadar daha iyi bir netice alırız ona bakıyoruz. Netice aldıktan sonra aralık ayının ilk haftasında bir araya geleceğiz. Eskisi gibi çok uzun olmayan sürede bunu neticelendireceğimizi söyleyebilirim. Bakanlığımızın alanında olan bütün konuları, erken emekliliği, 3600'ü, sözleşmeli personelin kamu haklarına sahip olması gibi bütün bunları kurduğumuz komisyonlar çalışıyor. Bunların maliyetlerin kapsamlarını çalışıyoruz. Ne kadarını kapsasın, çalışıyoruz. Bunlar neticelenmeden bir açıklama yapmak istemiyorum ama toplumu rahatlatacak zaten 3600'ü toplu sözleşme maddesi haline getirdik. O bizim için zaten yükümlülük oldu. Bunları çözeceğiz."