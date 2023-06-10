Asgari ücret
Asgari ücrete yapılacak ara zamda 6 aylık enflasyon rakamları ve refah payı önemli bir kıstas olacak. Masada 4 formülün olduğu bilinirken, asgari ücretin yüzde 20-40 bandında bir artışla net 10-12 bin TL bandında bir rakam olması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, asgari ücret görüşmelerine ilişkin son dakika açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan son dakika asgari ücret açıklaması
Yılmaz açıklamasında, 'Asgari ücret müzakereleri başlayacak. Yaşanan ekonomik gelişmeler değerlendirilecek ve uzlaşmayla sonuçlandırılacak.' dedi.
Asgari ücrette son durum ne?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğindeki toplantıya, işçi kesimini temsilen TÜRK-İŞ, işveren kesimini temsilen Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) heyeti katılacak.
Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: “Asgari Ücret Tespit Komisyonu bu ay itibarıyla toplanacak. Haziran ayı enflasyon oranı ile beraber netleşmiş olacak. Haziran ayı enflasyonu Temmuz’un 3’ünde açıklanacak.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ASGARİ ÜCRETE ZAM SİNYALİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki dünkü Kabine Toplantısı'nın ardından, "Asgari Ücret Tespit Komisyonumuzda çalışmalara başlıyoruz." açıklaması, çalışma hayatı gündemini hareketlendirdi.