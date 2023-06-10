Asgari ücret zammı için geri sayım başladı. Ara zam için temmuz ayının işaret edilmesi nedeniyle vatandaşlar, zam açıklamalarını yakından takip ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışmalara başlıyor diyerek, temmuz ayında zam yapılacağının sinyalini verdi. AK Partili Muhammed Emin Akbaşoğlu da "Bunları teklife dönüştürmek sureti ile bunları halledeceğiz" diyerek Temmuz ayında zam yapılacağını belirtti. Peki, asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak, ara zam ne kadar olacak?