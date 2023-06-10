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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan son dakika asgari ücret açıklaması

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın çağrısı üzerine 13 Haziran'da toplanacak. Yeni asgari ücret için 500 dolarlık yani yaklaşık 11 bin 650 TL'lik alım gücünü işçi tarafının masaya getirmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, asgari ücret görüşmelerine ilişkin son dakika açıklamalarda bulundu. Peki, asgari ücrette son durum ne? Asgari ücret ara zammı ne zaman açıklanacak?

15:34 . 10/06/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Asgari ücret

Asgari ücret

Asgari ücrete yapılacak ara zamda 6 aylık enflasyon rakamları ve refah payı önemli bir kıstas olacak. Masada 4 formülün olduğu bilinirken, asgari ücretin yüzde 20-40 bandında bir artışla net 10-12 bin TL bandında bir rakam olması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, asgari ücret görüşmelerine ilişkin son dakika açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan son dakika asgari ücret açıklaması

Yılmaz açıklamasında, 'Asgari ücret müzakereleri başlayacak. Yaşanan ekonomik gelişmeler değerlendirilecek ve uzlaşmayla sonuçlandırılacak.' dedi.

Asgari ücrette son durum ne?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğindeki toplantıya, işçi kesimini temsilen TÜRK-İŞ, işveren kesimini temsilen Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) heyeti katılacak.

Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: “Asgari Ücret Tespit Komisyonu bu ay itibarıyla toplanacak. Haziran ayı enflasyon oranı ile beraber netleşmiş olacak. Haziran ayı enflasyonu Temmuz’un 3’ünde açıklanacak.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ASGARİ ÜCRETE ZAM SİNYALİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki dünkü Kabine Toplantısı'nın ardından, "Asgari Ücret Tespit Komisyonumuzda çalışmalara başlıyoruz." açıklaması, çalışma hayatı gündemini hareketlendirdi.



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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan son dakika asgari ücret açıklaması