Asgari Ücretten Emekli Maaşı Ne Kadar?

Asgari ücretle çalışanlar için emekli maaşı tutarı için emekli olunan tarih oldukça önemlidir. Asgari ücretten emekli maaşı 2008’den sonra emekli olanlar için en az 1.258 TL şeklindedir. 2021’de asgari emeklilik maaşı tutarları kişinin bağlı olduğu sigorta kapsamına göre değişmektedir. BAĞ – KUR emekli aylığı için en düşük tutar 1.608 TL. SSK (4A) emekli aylığı için en düşük tutar 2.000 TL. Peki, asgari ücrette emekli maaşı ne kadar? İşte emeklilik maaşına dair tüm detaylar.
Haber MerkeziYeni Şafak
Asgari ücretle çalışanların emekli maaşının ne kadar olduğuna dair detaylar haberimizde. Bu tutara zam yapılmadan önce asgari ücretten emekli olanların maaşı 1.181 TL idi. Yani toplamda 77 TL’lik bir zam söz konusudur.
Tüm çalışanlar içinde en düşük emekli maaşı asgari ücretle çalışanlara aittir. SSK ve BAĞ – KUR emeklileri için belirlenen zam sonucu 76 – 382 TL arası artış olmuştur. Belirlenen %6.5’lik zam oranı sonucu 2008 yılından önce emekli olan SSK’lıların aldığı en düşük emeklilik maaşı 130 TL artırılmış ve 2.000 TL’den 2.130 TL’ye ulaşmıştır.
BAĞ – KUR emeklilerinde ise tarım emeklileri 86 TL, esnaf emeklileri ise 110 TL zam almıştır. Yani tarım BAĞ – KUR’lularının minimum aylığı 1.332 TL’den 1.418 TL’ye yükselmiştir. Esnaf BAĞ – KUR’lularının ise minimum maaşı 1.688 TL’den 1.798 TL’ye çıkmıştır.
2021 Yılı İçin En Düşük Emekli Maaşları Ne Kadardır?
2021’de asgari emeklilik maaşı tutarları kişinin bağlı olduğu sigorta kapsamına göre değişmektedir. Son zamlardan sonra bu tutarlar şu şekilde olmuştur:
• BAĞ – KUR emekli aylığı için en düşük tutar 1.608 TL
• SSK (4A) emekli aylığı için en düşük tutar 2.000 TL
• Tarım BAĞ – KUR emekli aylığı için en düşük tutar 1.332 TL
• Memur emekli aylığı için en düşük tutar 1.522 TL
2021 Malulen Emeklilik İçin Asgari Ücret Ne Kadar?
Asgari ücretle çalışan malulen emekliler için minimum aylık tutarı çalışanın hangi sigorta kapsamında çalıştığına bağlı olarak değişir. Asgari ücretten emekli maaşı malulen emekli olanlar için şu şekildedir:
• 2021 SSK malulen emekli maaşı: 1.500 TL
• 2021 BAĞ – KUR malulen emekli maaşı: 1.500 TL
• 2021 devlet memuru malulen emekli maaşı: 2.400 – 2.600 TL
• 2021 en düşük malulen emekli maaşı: 1.500 TL (Ek 5 tarım SSK ile tarım/çiftçi BAĞ – KUR’u)
• 2021 3600 günden malulen emekli maaşı: 1.500 TL
Asgari ücretten emekli maaşı alan malullere 1.500 TL’den düşük aylık verilemez.
Malulen Emekli Olmak İçin Hangi Evraklar İstenir?
Malulen emeklilik için gereken belgeler şu şekilde sıralanabilir:
• Maluliyet durumlarının taleplerine ilişkin dilekçe
• İşe ilk başlama tarihini gösteren belge
• Erkekler için askerliğin tamamlandığına dair belge ( eğer askerlik yapmamışsa neden yapmadığı gösteren belge )
• Sağlık kurumlarından alınan engel veya özür durumunu onaylayan rapor/belge
• Önceden verilmiş olan maluliyet kararlarına ilişkin örnek beyan
Malulen emekli olmak için bu evrakların mutlaka teslim edilmesi gerekir. Evrakların eksik olması durumunda başvuru ve onay süreci uzar.
2021 Asgari Ücret Ne Kadar?
2021 yılı için asgari ücret tutarı Ocak ayı itibarıyla 500 TL artmıştır. Net asgari ücret 2.825 TL 90 kuruş şeklindedir. Bu tutar evlilik, çocuk sahibi olma, çocuk sayısı gibi durumlara bağlı olarak değişmektedir. Aşağıda bu durumlara karşılık gelen asgari ücretler verilmiştir:
• Bekar ve çocuk sahibi olmayanların net asgari ücreti: 2.825,90 TL
• Evli ve eşi çalışmayanların net asgari ücreti: 2.879,57 TL
• Evli, eşi çalışmayan ve 1 çocuğu olanların net asgari ücreti: 2.919,81 TL
• Evli, eşi çalışmayan ve 2 çocuğu olanların net asgari ücreti: 2.960,06 TL
• Evli, eşi çalışmayan ve 3 çocuğu olanların net asgari ücreti: 3.013,72 TL
Asgari ücretlere yapılan bu zamlar asgari ücretten emekli maaşı alanları da etkilemiştir. Emekli maaşlarına da %7 oranında zam yapılmış ve 286,25 TL’ye varan artış görülmüştür.
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