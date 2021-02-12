Asgari Ücretten Emekli Maaşı Ne Kadar?

Asgari ücretle çalışanların emekli maaşının ne kadar olduğuna dair detaylar haberimizde. Bu tutara zam yapılmadan önce asgari ücretten emekli olanların maaşı 1.181 TL idi. Yani toplamda 77 TL’lik bir zam söz konusudur.



Tüm çalışanlar içinde en düşük emekli maaşı asgari ücretle çalışanlara aittir. SSK ve BAĞ – KUR emeklileri için belirlenen zam sonucu 76 – 382 TL arası artış olmuştur. Belirlenen %6.5’lik zam oranı sonucu 2008 yılından önce emekli olan SSK’lıların aldığı en düşük emeklilik maaşı 130 TL artırılmış ve 2.000 TL’den 2.130 TL’ye ulaşmıştır.

BAĞ – KUR emeklilerinde ise tarım emeklileri 86 TL, esnaf emeklileri ise 110 TL zam almıştır. Yani tarım BAĞ – KUR’lularının minimum aylığı 1.332 TL’den 1.418 TL’ye yükselmiştir. Esnaf BAĞ – KUR’lularının ise minimum maaşı 1.688 TL’den 1.798 TL’ye çıkmıştır.

2021 Yılı İçin En Düşük Emekli Maaşları Ne Kadardır?

2021’de asgari emeklilik maaşı tutarları kişinin bağlı olduğu sigorta kapsamına göre değişmektedir. Son zamlardan sonra bu tutarlar şu şekilde olmuştur:

• BAĞ – KUR emekli aylığı için en düşük tutar 1.608 TL

• SSK (4A) emekli aylığı için en düşük tutar 2.000 TL

• Tarım BAĞ – KUR emekli aylığı için en düşük tutar 1.332 TL

• Memur emekli aylığı için en düşük tutar 1.522 TL

2021 Malulen Emeklilik İçin Asgari Ücret Ne Kadar?

Asgari ücretle çalışan malulen emekliler için minimum aylık tutarı çalışanın hangi sigorta kapsamında çalıştığına bağlı olarak değişir. Asgari ücretten emekli maaşı malulen emekli olanlar için şu şekildedir:

• 2021 SSK malulen emekli maaşı: 1.500 TL

• 2021 BAĞ – KUR malulen emekli maaşı: 1.500 TL

• 2021 devlet memuru malulen emekli maaşı: 2.400 – 2.600 TL

• 2021 en düşük malulen emekli maaşı: 1.500 TL (Ek 5 tarım SSK ile tarım/çiftçi BAĞ – KUR’u)

• 2021 3600 günden malulen emekli maaşı: 1.500 TL

Asgari ücretten emekli maaşı alan malullere 1.500 TL’den düşük aylık verilemez.

Malulen Emekli Olmak İçin Hangi Evraklar İstenir?

Malulen emeklilik için gereken belgeler şu şekilde sıralanabilir:

• Maluliyet durumlarının taleplerine ilişkin dilekçe

• İşe ilk başlama tarihini gösteren belge

• Erkekler için askerliğin tamamlandığına dair belge ( eğer askerlik yapmamışsa neden yapmadığı gösteren belge )

• Sağlık kurumlarından alınan engel veya özür durumunu onaylayan rapor/belge

• Önceden verilmiş olan maluliyet kararlarına ilişkin örnek beyan

Malulen emekli olmak için bu evrakların mutlaka teslim edilmesi gerekir. Evrakların eksik olması durumunda başvuru ve onay süreci uzar.

2021 Asgari Ücret Ne Kadar?

2021 yılı için asgari ücret tutarı Ocak ayı itibarıyla 500 TL artmıştır. Net asgari ücret 2.825 TL 90 kuruş şeklindedir. Bu tutar evlilik, çocuk sahibi olma, çocuk sayısı gibi durumlara bağlı olarak değişmektedir. Aşağıda bu durumlara karşılık gelen asgari ücretler verilmiştir:

• Bekar ve çocuk sahibi olmayanların net asgari ücreti: 2.825,90 TL

• Evli ve eşi çalışmayanların net asgari ücreti: 2.879,57 TL

• Evli, eşi çalışmayan ve 1 çocuğu olanların net asgari ücreti: 2.919,81 TL

• Evli, eşi çalışmayan ve 2 çocuğu olanların net asgari ücreti: 2.960,06 TL

• Evli, eşi çalışmayan ve 3 çocuğu olanların net asgari ücreti: 3.013,72 TL

Asgari ücretlere yapılan bu zamlar asgari ücretten emekli maaşı alanları da etkilemiştir. Emekli maaşlarına da %7 oranında zam yapılmış ve 286,25 TL’ye varan artış görülmüştür.

3600 Günden Emeklilik Maaşı Ne Kadar? 3600 günden emekli aylığı ücreti hizmet süresinin tarihine göre değişmektedir. 3600 günden emeklilik maaşı tutarları için şu bilgilere bakılmalıdır: • Hizmet süresini 31 Aralık 1999 tarihi ve öncesinde dolduran sigortalı çalışanlar için: 1400 – 1600 TL • Hizmet süresinin bir kısmını 31 Aralık 1999 tarihi ve öncesinde, diğer kısmını ise 1 Ocak 2000 - 30 Nisan 2008 tarihleri arasında dolduran sigortalı çalışanlar için: 1200 – 1400 TL • Hizmet süresinin bir kısmını 31 Aralık 1999 tarihi ve öncesinde, diğer kısmını 1 Ocak 2000 - 30 Nisan 2008 tarihleri arasında ve kalan kısmını da 2008’den sonra dolduran sigortalı çalışanlar için: 1000 – 1200 TL • Hizmet süresinin büyük bir kısmını 2008’den sonra dolduran sigortalı çalışanlar için: 800 – 1000 TL3600 Günden Emeklilik İçin Hangi Şartlar Gerekir?3600 günden emeklilik için gereken koşullar aşağıdaki gibidir: • Kadınlar için: En erken 08.09.1981 tarihinden önce işe girmiş, 3600 prim günü ve 50 yaşını doldurduktan sonra şart aranmaksızın emekli olabilirler. • Erkekler için: 08.09.1976 tarihinden önce ilk defa sigortalı olarak çalışmışlarsa, 3600 prim günü ve 55 yaşını doldurarak emekli olabilirler. • 9 Eylül 1999’a kadar işe girenler için ise yaş ve kademeye bakılır. 3600 prim gününün tamamlandığı tarihe göre emeklilik yaşı kadınlarda 58, erkeklerde ise 60’a kadar yükselebilir.2021’de 3600 Gün Üzerinden Emekli Olma Şartları Nelerdir?2021 yılında 3600 günden emekli olmak için gerekli koşullar şu şekildedir: • 4A’lı çalışanların 1999 yılı öncesi sigorta girişi başlatılmış olmalıdır: • 1999 yılı ile 30 Nisan 2008 tarihleri arasında sigorta girişleri başlatılmış ve prim ödemeleri tamamlanmış olmalıdır. • 2008 tarihi sonrası için gerekli koşulları sağlayan kişiler için prim günlerinin doldurulması gerekmektedir. • 3600 günden emeklilik için ayrıca yaş şartı da sağlanmak zorundadır.Çalışanlar 3600 günden emeklilik için 2021 yılında bu koşulları yerine getirmeleri gerekmektedir.3600 Günden Emeklilerin Kıdem Tazminatı Koşulları Nelerdir?3600 günden emeklilik için kıdem tazminatı şartları aşağıda verilmiştir: • İlk olarak kişinin 15 yıl sigorta süresini 3600 gün prim ödeme şartını tamamlaması ve işe ilk giriş tarihinin 08.09.1999 ve öncesine ait olması gerekir. • Kıdem tazminatı alabilmek için kişi, işten ayrılma dilekçesinde işten ayrılma nedenini açıkça belirtmelidir. Yaş dışında diğer kriterlere uygun olduğunu ve emekli olmak için yaş bekleyeceğini ifade etmelidir. Çünkü işten çıkarılması bu maddelere bakılarak işleme konulur. • Kıdem tazminatı almaya hakkı olan kişiler bağlı oldukları Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüğü’nden “kıdem tazminatı almaya hak kazanmıştır” yazan ibraz belgesini işverene teslim etmelidir. • Mevcut şartlar altında 3600 günden emekli olanların mevcut koşullar altında ihbar tazminatı için talepte bulunmaları mümkün değildir.Erkeklerde 3600 Günden BAĞ – KUR Emeklilik Yaşları Nasıldır?3600 günden emekli olmak isteyen 4B çalışanı erkekler için yaş şartları şu şekildedir: • Mayıs 2002 ile 23.05.2005 tarihleri arasında emeklilik yaşı 56 • Mayıs 2005 ile 23.05.2008 tarihleri arasında emeklilik yaşı 57 • Mayıs 2008 ile 23.05.2011 tarihleri arasında emeklilik yaşı 58 • Mayıs 2011 ile 23.05.2014 tarihleri arasında emeklilik yaşı 59 • Mayıs 20014 tarihinden sonrası için emeklilik yaşı 603600 Günden 4B Emekliliği İçin Kadınlarda Yaşlar Nasıldır?Kadınlarda 3600 günden BAĞ- KUR emeklilik yaşları aşağıda sıralanmıştır: • 2002 ile 23.05.2005 tarihleri arasında emeklilik yaşı 52 • 2005 ile 23.05.2008 tarihleri arasında emeklilik yaşı 54 • 2008 ile 23.05.2011 tarihleri arasında emeklilik yaşı 56 • 2011 tarihinden sonrası için emeklilik yaşı 583600 günden emeklilik için kadınlarda ve erkeklerde yaş değişmektedir. Ayrıca kişinin bağlı bulunduğu sigorta kurumu da yaşları ve ücretleri etkilemektedir.



