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Aşı olanlar umreye gidebiliyor mu?

Suudi Arabistan umre ziyaretleri için son dakika açıklamları ile bilgilendiriyor. Koronavirüs salgını nedeniyle hac ve umre ziyaretlerine de bazı tedbirler getiriliyor. Umreye gitmek için gereken şartlar koronavirüs tedbirlerine göre belirleniyor. Peki, umreye gitmek için aşı şartı var mı? Aşı olanlar umreye gidebiliyor mı? İşte yanıtı...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Aşı olanlar umreye gidebiliyor mu?
aşı

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada, 10 Ekim'den itibaren umre yapma ve Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi'de ibadet etme izninin, sadece ülkede kabul edilen Kovid-19 aşısından 2 doz olanlarla sınırlı tutulacağını belirtti.

Açıklamada, umre, ibadet ya da ziyaret için izin almış ancak 2 doz aşısını yaptırmamış kişilerin, izinlerinin iptal olmaması için 2. dozu izin tarihinden 48 saat önce olması gerektiği ifade edildi.

Bakanlık, Kovid-19'la ilgili alınan tüm tedbir ve koruyucu önlemlerin, salgının seyrindeki gelişmelere göre Halk Sağlığı Kurumu tarafından sürekli değerlendirmeye tabi tutulduğunu aktardı.

Suudi Arabistan ağustos ayında Kovid-19 tedbirlerine riayet edilerek aylık 2 milyon umrecinin kabul edileceğini duyurmuştu.

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