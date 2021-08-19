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Aşı olmayana kısıtlama uygulanacak mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Koronavirüs salgınında yaklaşık 20 milyon kişi halen aşı olmadı. Kabine Toplantısı'nın ardından aşı olmayanlara kısıtlama, yaptırım uygulanıp uygulanmayacağı merak ediliyordu. Başkan Erdoğan konuya ilişkin açıklamada bulundu. Peki, aşı olmayanlara kısıtlama uygulanacak mı? Aşı olmayanlar için yaptırım olacak mı? İşte detaylar...

Haber Merkezi Yeni Şafak
Aşı olmayana kısıtlama uygulanacak mı?
aşı

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan kabine toplantısından çıkacak kararlar merakla bekleniyordu. Koronavirüs salgınında son durum başta olmak üzere birçok konunun değerlendirildiği kabine toplantısında aşı olmayana kısıtlama gelecek mi? sorunun yanıtı merak edilirken Erdoğan açıklamada bulundu.

AŞI OLMAYANA YAPTIRIM OLACAK MI?

Kabine Toplantısı'nın ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aşıya yönelik açıklaması şöyle:

"Aşı tedariki konusunda oldukça iyi bir noktadayız. Toplam aşı sayısında 87 milyonu geçerek ülkemiz nüfusunu çoktan geride bıraktık. İlk dozda 46 milyon, ikinci dozda da 35 milyon kişiye doğru gidiyoruz. Ancak ülkemizde bazı kesimlerin aşıya hala tereddütle yaklaştıklarını görüyoruz. Aşı çalışmaları gönüllülük esasıyla yönetilmektedir, yönetilecektir. Şayet bu salgınakarşı başka bir tedbir yolu olsaydı onu da uygulamakta tereddüt etmezdik. Ancak hali hazırda aşı dışında bir korunma yöntemi bulunmuyor.

Son dönemde salgın sebebiyle hastanelere yatan, yoğun bakıma alınan, entübe edilen, hayatını kaybeden hastaların çok büyük bir bölümünün aşı olmadığının altını çizmek istiyorum.

Tüm vatandaşlarıma bir kez daha aşılarını derhal olmaları çağrısında bulunuyorum. "

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