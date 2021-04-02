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Aşı orucu bozar mı? Diyanetten açıklama geldi

Aşı orucu bozar mı? Diyanetten açıklama geldi

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi İdris Bozkurt, "Kovid-19 aşısı dahil olmak üzere hiçbir aşının içerisinde besleyici vitamin ve gıda içerikli bir madde bulunmamaktadır. Böyle şeyin vücuda zerk edilmesi orucu bozmamaktadır fakat ihtiyatlı hareket etmek açısında iftar ve imsak arasında olunabilir" dedi.

Haber Merkezi AA
Aşı orucu bozar mı? Diyanetten açıklama geldi
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Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi İdris Bozkurt, vücuda giren besleyici gıda ve vitaminlerin dışındaki maddelerin ise orucu bozmadığını söyledi.

Aşıların içeriğinde vücudu besleyici vitamin veya gıda içerikli bir içerikleri olmadığından orucu bozmadığını fakat bu konuda göz ardı edilmemesi gerekenin şüpheli şeylerden hep uzak durup şüphesizlere yönelmek olduğuna değinen Bozkurt, ramazan boyunca oruca engel olabilecek her şeyden uzak durulması gerektiğine işaret etti.

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Gün içerisinde oruçluyken Kovid-19 aşısını yaptırmak zorunda olanların ya da randevusu gün içinde verilenlerin rahatlıkla aşısını yaptırabileceğini aktaran Bozkurt, "Çünkü sağlığı korumak, sağlıklı kalabilmek ve bulaşı önlemek için bu önemli bir tedbirdir. Haliyle bundan uzak durmamak için aşı olmak zorundayız. Bu aşıyı olmak zorunda olan insanlara orucun engel olmadığını hatırlatmak isterim." şeklinde konuştu.

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"Kefaret gerekmez"

Kovid-19 aşısının orucu bozmaması nedeniyle kaza ve kefaretin gerekmediğini vurgulayan Bozkurt, "Kovid-19 aşısı dahil olmak üzere hiçbir aşının içerisinde besleyici vitamin ve gıda içerikli bir madde bulunmamaktadır. Böyle şeyin vücuda zerk edilmesi orucu bozmamaktadır fakat ihtiyatlı hareket etmek açısında iftar ve imsak arasında olunabilir. Ancak gün içinde olmak isteyenler varsa olabilir, oruca zarar vermeyecektir bu durum" değerlendirmesinde bulundu.

Vatandaşların salgından korunması gerektiğinin altını çizen Bozkurt, "Toplum sağlığını tehlikeye atacak davranışlardan uzak durmamız gerekiyor. Koruyucu tedbirler nelerse onlara riayet etmemiz gerekiyor. Riayet etmediğimiz takdirde hem kuralsız hareket etmiş oluruz hem de vebale girmiş oluruz. Başkasının hukukunu da ihlal etmiş oluruz ki bu da büyük bir günahtır. Aşı olmamak kişilerin tercihidir ama toplum sağlığını da mutlaka dikkate almaları gerekir." sözlerine yer verdi.

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