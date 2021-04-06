Özgün Aşı orucu bozar mı? Diyanetten koronavirüs aşısı açıklaması
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Aşı orucu bozar mı? Diyanet'ten koronavirüs aşısı açıklaması

Koronavirüs nedeniyle aşı çalışmaları başladı. Ramazan ayında bazı vatandaşlar aşı olacak. Bu nedenle "Oruçluyken aşı olmak orucu bozar mı?" sorusu gündeme geldi. Bu soruya Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş açıklama yaptı: "Din İşleri Yüksek Kurulumuzun da açıkladığı gibi gerektiğinde oruçluyken aşı olmakta bir sakınca yoktur ve bu durum orucu bozmaz."

Haber Merkezi AA
Aşı orucu bozar mı? Diyanetten koronavirüs aşısı açıklaması
Arşı orucu bozar mı? sorusuna açıklama.

Ramazan bu yıl koronavirüsün gölgesinden yaşanacak. Aşılamada 60 yaş üstüne sıra geldi. 60 yaş altı aşılama Ramazan ayına denk gelecek. Bu nedenle kovid aşısının orucu bozup bozmayacağı merak konusu oldu. Bu soruya

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş açıklama yaptı.

AŞI ORUCU BOZAR MI?

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş aşı ile ilgili açıklama yaptı: "Din İşleri Yüksek Kurulumuzun da açıkladığı gibi gerektiğinde oruçluyken aşı olmakta bir sakınca yoktur ve bu durum orucu bozmaz."

ORUÇ NE ZAMAN BOZULUR?

Oruç; yemek, içmek, cinsel ilişki ve bunların kapsamına giren şeylerle bozulur. Bu sebeple, besin değeri taşımayan aşılar orucu bozmaz.

Tedavisi devam eden hastalar, sağlıklarına kavuşup tedavileri sona erinceye kadar oruçlarını erteleyebilirler. Bununla birlikte, Ramazan ayında herkesle birlikte oruca devam etmeyi arzu ediyorlar ve oruç tutmalarına da başka bir engel bulunmuyorsa iğnelerini iftardan sonra yaptırmaları yerinde olur. Bu imkâna sahip olmayanlar, tedavi ve aşı amaçlı iğne yaptırabilirler. Ancak, oruçlu iken gıda ve vitamin iğneleri yaptıranların, ağızdan aşı alanların damardan serum ve kan verilenlerin orucu bozulur. Daha sonra bu oruç kaza edilir.

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