Aşırı sıcaklıklar bitkilerde mutasyona yol açtı

Son yıllarda artan kuraklık ve aşırı sıcaklıklar, bitki örtüsü üzerinde ciddi olumsuzluklara neden oluyor. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Meyve Yetiştirme ve Islahı Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Resul Gerçekcioğlu, bu durumun etkilerine dikkat çekerek, özellikle sıcak bölgelerde bitki türlerinin yok olma riskiyle karşı karşıya olduğunu belirtti.

"Türkiye genelinde sebzelerde ciddi bitki ölümleri gözlemliyoruz"

Aşırı sıcaklardan dolayı bitkilerin strese girdiğini ifade eden Prof. Dr. Gerçekcioğlu, "Aşırı sıcaklar nedeniyle sıcak yerlerde daha da sıcak olacak ve bu bitkiler yok olabilir. Bitkilerin yetiştirilmesi daha yüksek rakımlara kayabilir. Tokat'ta ve Türkiye genelinde sebzelerde ciddi bitki ölümleri gözlemliyoruz. Özellikle Tokat'ta sıcaklıklar 40 dereceyi buldu ve nemle birleşince bitki ölümleri daha da artıyor. Bitki stresi nedeniyle beklenen verim alınamıyor" diye konuştu.

"Bu yıl hiç beklemediğimiz alışılmadık meyvelerle karşılaştık"

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkların bitkilerin genetik yapısında değişimlere yol açtığını vurgulayan Gerçekcioğlu, "Tohumdan yetiştirdiğiniz bitkilerin genetik yapısında farklılıklar oluşabiliyor. Bu yıl hiç beklemediğimiz şekilde, yetiştirdiğimiz bal kabağı türlerinde farklı ve alışılmadık meyvelerle karşılaştık. Bu mutasyonlar, aşırı sıcaklıkların canlılar üzerindeki kalıcı etkilerinden kaynaklanıyor" dedi.

Uzmanlara göre, bu tür değişiklikler tarımsal üretimde yeni zorluklara yol açarak, bitki türlerinin geleceğini tehdit ediyor.







