Asist kralı iş başında! Hakan’lı Inter kazanmaya devam ediyor

Inter, İtalya Serie A 17. haftasında evinde Lecce ile karşılaştı. Hakan Çalhanoğlu’nun bir asist yaptığı maçta Inter rakibini 2-0 mağlup etti. Galibiyet golleri Bisseck ve Barella’dan geldi. Inter - Lecce maç özeti ve İtalya Serie A güncel puan durumu haberimizde.