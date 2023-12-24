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Asist kralı iş başında! Hakan’lı Inter kazanmaya devam ediyor

İtalya Serie A 17. haftasında lider Inter evinde Lecce’yi konuk etti. Maç Inter’in 2-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı. Goller dakika 43’ Yann Aurel Bisseck ve 78’ Nicolo Barella’dan geldi. Lecce’de dakika 83’te Lameck Banda kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı. Mili futbolcu Hakan Çalhanoğlu maçta 1 asistlik katkı sağladı. Inter bu sonucun ardından puanını 44’e çıkararak liderliğini korudu. Inter - Lecce maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

11:19 - 24/12/2023 Sunday
Yeni Şafak
İtalya Serie A 17. haftasında lider Inter evinde Lecce’yi 2-0 mağlup etti.
İtalya Serie A 17. haftasında lider Inter evinde Lecce’yi 2-0 mağlup etti.

Inter, İtalya Serie A 17. haftasında evinde Lecce ile karşılaştı. Hakan Çalhanoğlu’nun bir asist yaptığı maçta Inter rakibini 2-0 mağlup etti. Galibiyet golleri Bisseck ve Barella’dan geldi. Inter - Lecce maç özeti ve İtalya Serie A güncel puan durumu haberimizde.

INTER - LECCE MAÇ ÖZETİ

Inter - Lecce maç özetini izlemek için

INTER - LECCE MAÇ SONUCU

HAKAN ÇALHANOĞLU’NDAN 1 ASİST

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) lideri Inter, deplasmanda Lecce'yi 2-0 mağlup etti.

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun 75 dakika sahada kaldığı ve ilk golün pasını verdiği maçta Inter, 43. dakikada Yann Aurel Bisseck ve 78. dakikada Nicolo Barella ile sonuca gitti.

Inter bu galibiyetle puanını 44'e çıkarırken, Lecce 20 puanda kaldı.

İTALYA SERİE A GÜNCEL PUAN DURUMU


Joao Mario'nun hat trick'i Benfica'ya yetmedi: Inter ikinci yarıya fırtına gibi döndü: 3-3
Joao Mario'nun hat trick'i Benfica'ya yetmedi: Inter ikinci yarıya fırtına gibi döndü: 3-3

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu 5. haftasında Benfica evinde Inter’i konuk etti. Benfica Joao Mario’nun golleriyle 3-0 öne geçtiği maçta ikinci yarıda kalesinde 3 gol görerek beraberliğe razı oldu ve karşılaşma 3-3’lük beraberlikle sonuçlandı. Benfica’da Joao Mario ilk 35 dakikada hat trick yaparak maça damga vurdu. Inter’in golleri ikinci yarıda Marko Arnautovic, Davide Frattesi ve Alexis Sanchez’den geldi. Benfica’da Antonio Silva 86. dakikada kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı. Benfica grupta ilk puanını alırken Inter 11 puanla 2. sırada yer aldı. Benfica - Inter maç özetini izlemek ve UEFA Şampiyonlar Ligi puan durumuna bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.




#Inter
#İtalya Serie A
#Hakan Çalhanoğlu
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