Asist kralı iş başında! Hakan’lı Inter kazanmaya devam ediyor

Inter, İtalya Serie A 17. haftasında evinde Lecce ile karşılaştı. Hakan Çalhanoğlu’nun bir asist yaptığı maçta Inter rakibini 2-0 mağlup etti. Galibiyet golleri Bisseck ve Barella’dan geldi. Inter - Lecce maç özeti ve İtalya Serie A güncel puan durumu haberimizde.
INTER - LECCE MAÇ ÖZETİ
INTER - LECCE MAÇ SONUCU
HAKAN ÇALHANOĞLU’NDAN 1 ASİST
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) lideri Inter, deplasmanda Lecce'yi 2-0 mağlup etti.
Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun 75 dakika sahada kaldığı ve ilk golün pasını verdiği maçta Inter, 43. dakikada Yann Aurel Bisseck ve 78. dakikada Nicolo Barella ile sonuca gitti.
Inter bu galibiyetle puanını 44'e çıkarırken, Lecce 20 puanda kaldı.