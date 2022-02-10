Askerlik borçlanması 2022 ne kadar?

2022 askerlik borçlanması, yeni asgari ücret tutarının açıklanmasının ardından en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, askerlik borçlanması nedir, nasıl hesaplanır? 2022 askerlik borçlanması ne kadar?

ASKERLİK BORÇLANMASI NEDİR?

Erkek sigortalıların askerlik görevlerini yapmak için çalışma hayatlarından ayrılmaları veya ara vermeleri bu dönemde sigortalılık durumlarının devam etmemesine neden olmaktadır. Bu durum emeklilik yaşını etkilemektedir.

Askere giden erkeklerin, askerlikte geçirmiş oldukları sürenin ya tamamının ya da belli bir kısmının emeklilikte geçerli olmak üzere yaşlılık malullük ve ölüm primi yatırılmasına askerlik borçlanması denir. Askerlik borçlanması ile askerde geçirilen günler kişinin prim gün sayısına eklenmektedir. Askerde geçirilen sürenin tamamı veya bir kısmı için borçlanma yapılabilir.

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2022 ASKERLİK BORÇLANMASI NE KADAR?

2021’de askerlik borçlanması günlük en düşük 38,15 TL, en yüksek ise 286,20 TL olarak belirlenmişti. 2022 asgari ücretinin belirlenmesiyle askerlik borçlanması da en düşük 57.15 TL en yüksek 429 TL oldu.

ASKERLİK BORÇLANMASI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Askerlik Borçlanması Şartları Askerlik borçlanmasından yararlanabilmek için bazı şartları yerine getirmek gerekmektedir. Bu şartlar şu şekildedir: SSK, Bağ-Kur ve Emekli sandığı gibi sigorta kanunu kapsamında olan kurumlar üzerinden askerlik borçlanması yapabilirsiniz. Borçlanacağınız tarihteki sigortalılık durumunuz esas alınmaktadır. Zorunlu sigortalılık durumu sona ererse Bağ-Kur üzerinden borçlanma yapabilirsiniz. Askerlik borçlanması başvurunuz kabul edilirse 1 ay içerisinde ücretinizi yatırmanız gerekmektedir.

ASKERLİK BORÇLANMASINA NASIL BAŞVURULUR?

E-Devletten askerlik borçlanması başvurusu yapabilmek için öncelikle PTT şubelerinden alacağınız e-devlet şifresi ve TC kimlik numaranız ile sisteme girmeniz gerekmektedir. Arama kısmına Sosyal Güvenlik Kurumu yazınız. Sonrasında 4B Askerlik Borçlanması Başvurusu sekmesine tıklayınız. Sonrasında sağ üst kısımda Yeni Başvuru yazan yere tıklayınız. Burada başvuru türünü seçtikten sonra başvurunuzu yaparak askerlik borçlanması yapabilirsiniz. Askerlik Borçlanması Şartları Askerlik borçlanmasından yararlanabilmek için bazı şartları yerine getirmek gerekmektedir. Bu şartlar şu şekildedir: SSK, Bağ-Kur ve Emekli sandığı gibi sigorta kanunu kapsamında olan kurumlar üzerinden askerlik borçlanması yapabilirsiniz. Borçlanacağınız tarihteki sigortalılık durumunuz esas alınmaktadır. Zorunlu sigortalılık durumu sona ererse Bağ-Kur üzerinden borçlanma yapabilirsiniz. Askerlik borçlanması başvurunuz kabul edilirse 1 ay içerisinde ücretinizi yatırmanız gerekmektedir.

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E-DEVLET ASKERLİK BORÇLANMASI BAŞVURU EKRANI