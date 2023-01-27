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Askerlik sülüs (sevk) belgesi nasıl alınır?

Askerlik celp yerleri açıklandı. Askere gidecek kişilerin sülüs (sevk) belgesi alması gerekiyor. Asker olacakların sevk başlangıç tarihi, askerlik yapacak kişinin askerlik görevini yapacağı birliğe teslim olacağı tarihin başlangıcı gibi detayların yer aldığı sülüs belgesi e devlet üzerinden alınabiliyor. e-Devlet askerlik sülüs (sevk) belgesi alma ekranı haberimizde.

10:41 . 27/01/2023 Cuma
Yeni Şafak
Sülüs (sevk) belgesi

Sülüs (sevk) belgesi

Askerliğe adım atarken gerekli olan belgelerden birisi olan sülüs belgesi, sevk başlangıç ve bitiş tarihi ve teslim olunacak birliğe dair bilgileri barındırmaktadır. Sülüs Belgesi silah altına alınan yükümlülerin kışla bilgilerinin yanı sıra birliğe teslim olma tarihinin de yazılı bulunduğu belgedir. Sevk Belgesi olarak da geçen sülüs belgesi celp yerlerinin duyurulması ardından erişime açılıyor.

ASKERLİK SÜLÜS (SEVK) BELGESİ NEDİR?

Silah altına alınan yükümlülerin kışla bilgilerinin yanı sıra birliğe teslim olma tarihini içeren belgeye sülüs denir.

ASKERLİK SÜLÜS (SEVK) BELGESİ NEREDEN ALINIR?

Sülüs belgesi e-devlet ekranı üzerinden alınıyor.

SÜLÜS (SEVK) BELGESİ NASIL ALINIR?

Sülüs belgesi almak için ilk olarak https://giris.turkiye.gov.tr/Giris/gir adresine ilk olarak giriş yapılır.

Menüden "Kamu Kurumları" seçeneği tıklanır.

Yer alan "Milli Savunma Bakanlığı" seçeneğine tıklanır.

Askerliğe Sevk Belgesi / Askerlik Durum Belgesi başlığı altından belge görüntülenir ve çıktısı alınır.

Sevk sürecinde bulunan tüm belgeler e-Devlet'ten alınacak, zorunlu kalmadıkça askerlik şubelerinden yapılmayacak.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre tedbirleri kapsamında belirtilen yükümlülerle ilgili, "Yükümlüler; sevk tarihlerinin dört gün öncesinden olmak şartıyla e-Devlet üzerinden Covid-19 anketini doldurmaları zorunludur. Doldurulan anket sonrasında kuruluşlarına yönlendirilirlerse yönlendirildikleri sağlık kuruluşlarında Covid-19 testlerini ücretsiz olarak yaptıracaklar. Test sonucu pozitif çıkan yükümlülerin veya temaslı listesinde yer alanların askere sevk tarihleri tedavileri süresi boyunca ertelenecek.’’ şeklinde açıklama yapmıştır.


#sülüs belgesi
#sevk belgesi
#askerlik belgesi
#msb
27 dakika önce
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Askerlik sülüs (sevk) belgesi nasıl alınır?
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