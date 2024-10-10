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Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2024 MSB kasım celbi askerlik yerleri sorgulama

Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2024 MSB kasım celbi askerlik yerleri sorgulama

14:1610/10/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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Askerlik yerleri
Askerlik yerleri

Kasım 2024 sınıflandırma sonuçları yükümlülerin gündeminde. Milli Savunma Bakanlığı tarafından celp tercihini yapmış olan yükümlülerin askerlik yerleri paylaşılacak. Askerlik hizmetini yerine getirecek gençlerin sevk belgelerini, sevk tarihinden 10 gün önce alabilecek. 2024 Kasım askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?

Zorunlu askerlik yükümlülüğü için tecil bozduran binlerce vatandaşın gündeminde kasım celbi yer alıyor. 2024 Kasım sınıflandırma döneminde silahaltına alınacak yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile er statüsündeki yükümlülerin askerlik hizmet tercihi, sınıflandırma ve sevk işlemleriyle ilgili ayrıntılar belli oldu. Peki, askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kasım 2024 sınıflandırma döneminde silahaltına alınacak yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile er statüsündeki yükümlülerin seçim ve sınıflandırma sonuçları 31 Ekim 2024 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacak.

Yükümlüler sevk belgesini sevk tarihinin 10 gün öncesinden itibaren e-Devletten veya askerlik şubesinden alabilecek.

Sevk Tarihleri:

Yedek Subay/Astsubay Adayları ile Er (1’inci Grup) - 14 Kasım 2024

Er (2’nci Grup) - 12 Aralık 2024

Er (3’üncü Grup) - 09 Ocak 2025

ASKERLİK YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

www.turkiye.gov.tr sayfasındaki "Kurumlar" başlığı altında yer alan Milli Savunma Bakanlığı “Er Sınıflandırma, Yedek Astsubay, Yedek Subay ve bedelli sınıflandırma Sonucunu Sorgulama” hizmetlerinden askerlik bilgilerine ulaşabilirsiniz.

Sayfanın üst bölümünde yer alan "Hizmet Adı" kutucuğuna "Yedek Subay Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama" ya da "Er Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama" ifadesini yazdıktan sonra, karşınıza çıkan linke tıklayın.

"Yedek Subay Sınıflandırma Sonucu" ya da "Er Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama" butonuna tıkladıktan sonra askerlik yerleri bilgisini öğrenebilirsiniz.



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