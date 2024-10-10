Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2024 MSB kasım celbi askerlik yerleri sorgulama

Zorunlu askerlik yükümlülüğü için tecil bozduran binlerce vatandaşın gündeminde kasım celbi yer alıyor. 2024 Kasım sınıflandırma döneminde silahaltına alınacak yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile er statüsündeki yükümlülerin askerlik hizmet tercihi, sınıflandırma ve sevk işlemleriyle ilgili ayrıntılar belli oldu. Peki, askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?