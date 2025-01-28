Vatani görevini yerine getirecek adaylar, 2025 Şubat celbi askerlik sınıflandırma sonuçlarının açıklanacağı tarihi büyük bir merakla bekliyor. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından duyurulacak olan bu sonuçlar, yedek subay, astsubay adayları ve erlerin askerlik yerleri ile sevk tarihlerini içerecek.

ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınıflandırma ve seçim sonuçları 29 Ocak 2025 tarihinde e-Devlet ekranı üzerinden duyurulacak. Askerlik yerlerinin saat kaçta açıklanacağı ise henüz netleşmedi.

Sınıflandırılan adaylar yeniden sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacak. Daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar da dâhil olmak üzere yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden, tabi oldukları celp ve sevk döneminde 7179 sayılı Askeralma Kanunu’nda belirtilen mazeretleri olmaksızın bakaya kalanlar er statüsünde askere sevk edileceklerdir.

ASKERLİK SEVK TARİHLERİ

Yedek Subay/ Astsubay Adayları ile Er (1'inci Grup) - 06 Şubat 2025

Er (2'inci Grup) - 06 Mart 2025

Er (3'üncü Grup) - 03 Nisan 2025

Yükümlüler sevk belgesini 1’inci grupta sevke tabi olanlar sınıflandırma sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren, 2 ve 3’üncü grupta sevke tabi olanlar ise sevk tarihlerinin 10 gün öncesinden itibaren e-Devletten veya askerlik şubesinden alabilecektir.

Yükümlülere, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde bulunan adresi ile eğitim birliği arası esas alınarak yol ve iaşe bedeli ödenecektir. Yükümlüler kendilerine yapılan ödemeleri kimlik belgeleri ile PTT şubelerinden veya PTT kartı ile PttMatiklerden alabileceklerdir.

Yükümlüler, askerlik hizmetleri süresince kullanmak üzere banka kartları bulunmuyorsa herhangi bir banka şubesine başvururak hesap açtırabilecek ve banka kartı temin edebileceklerdir.

Yükümlüler, askerlik hizmeti süresince kullanmak üzere, sivil hayatta kullandıkları cep telefonu hatlarını, silahaltına alınmadan önce yetkili GSM bayilerine müracaat ederek herhangi bir ücret ödemeden kısıtlı hatta çevirebilecek, terhis olmalarını müteakip müracaat edecekleri yetkili GSM bayilerince tekrar sivil hayattaki cep telefonu hatlarının özelliklerine döndürebileceklerdir.

Sevk belgesini almayanlar ile aldığı halde sevk edildiği sınıf okulu/eğitim merkezlerine katılmayanlar veya sevk belgesini aldığı halde kendisine verilen yol süresi dışında sınıf okulu/eğitim merkezlerine katılanlar hakkında bakaya işlemi yapılacaktır.

ASKERLİK YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

www.turkiye.gov.tr sayfasındaki "Kurumlar" başlığı altında yer alan Milli Savunma Bakanlığı “Er Sınıflandırma, Yedek Astsubay, Yedek Subay ve bedelli sınıflandırma Sonucunu Sorgulama” hizmetlerinden askerlik bilgilerine ulaşabilirsiniz.

Sayfanın üst bölümünde yer alan "Hizmet Adı" kutucuğuna "Yedek Subay Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama" ya da "Er Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama" ifadesini yazdıktan sonra, karşınıza çıkan linke tıklayın.

"Yedek Subay Sınıflandırma Sonucu" ya da "Er Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama" butonuna tıkladıktan sonra askerlik yerleri bilgisini öğrenebilirsiniz.







