Arsenal Aston Villa deplasmanında geriye düştüğü maçı 4-2 kazandı
İngiltere Premier Lig 23. haftasında Aston Villa evinde Arsenal’i konuk etti. Büyük çekişmenin yaşandığı maçtan Arsenal 4-2 galip geldi. Goller dakika 5’ Ollie Watkins, 16’ Bukayo Saka, 31’ Philippe Coutinho, 61 Oleksandr Zinchenko, 90+3’ Emiliano Martinez (k.k.) ve 90+8’ Gabriel Martinelli’den geldi. Bu sonuçla Arsenal 54 puanla ligde tekrardan 1. sıraya yerleşti. Aston Villa 2-3 Arsenal maç özetini izlemek ve İngiltere Premier Lig puan durumuna bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.
17:33 . 18/02/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Aston Villa 2-4 Arsenal Maç Özeti
İngiltere Premier Lig 23. haftasında Aston Villa ve Arsenal karşı karşıya geldi. Maç Arsenal’ın 4-2 üstünlüğüyle tamamlandı.
YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.