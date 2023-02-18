Fransa Lig 1 24. haftasında Auxerre evinde Lyon’u konuk etti. Lyon 1-0 öne geçtiği maçta deplasmanda Auxerre’e 2-1 mağlup oldu. Goller dakika 36’ Moussa Dembele, 51’ Gaetan Perrin ve 53’ Jubal Rocha’dan geldi. Auxerre aldığı altın değerindeki 3 puanla ligin alt sıralarında derin bir nefes aldı. Auxerre - Lyon maç özetini izlemek ve Fransa Lig 1 puan durumuna bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.