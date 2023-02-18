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Özgün

Arsenal Aston Villa deplasmanında geriye düştüğü maçı 4-2 kazandı

İngiltere Premier Lig 23. haftasında Aston Villa evinde Arsenal’i konuk etti. Büyük çekişmenin yaşandığı maçtan Arsenal 4-2 galip geldi. Goller dakika 5’ Ollie Watkins, 16’ Bukayo Saka, 31’ Philippe Coutinho, 61 Oleksandr Zinchenko, 90+3’ Emiliano Martinez (k.k.) ve 90+8’ Gabriel Martinelli’den geldi. Bu sonuçla Arsenal 54 puanla ligde tekrardan 1. sıraya yerleşti. Aston Villa 2-3 Arsenal maç özetini izlemek ve İngiltere Premier Lig puan durumuna bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.

17:33 . 18/02/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Aston Villa 2-4 Arsenal Maç Özeti

Aston Villa 2-4 Arsenal Maç Özeti

İngiltere Premier Lig 23. haftasında Aston Villa ve Arsenal karşı karşıya geldi. Maç Arsenal’ın 4-2 üstünlüğüyle tamamlandı.

ASTON VİLLA - ARSENAL MAÇ ÖZETİ

Aston Villa - Arsenal maç özetini izlemek için

İNGİLTERE PREMİER LİG PUAN DURUMU




#Aston Villa
#Arsenal
#maç özeti
#puan durumu
#İngiltere Premier Lig
43 dakika önce
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Arsenal Aston Villa deplasmanında geriye düştüğü maçı 4-2 kazandı
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ÖZET | Aston Villa-Arsenal: 2-4
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