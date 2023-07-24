Aşure günü ne zaman başlar ne zaman biter?

Muharrem ayı, hicri yılın başlangıcı olan ve içerisinde birçok fazilet barındıran aylardan bir tanesi. Muharrem ayının 10. günü, "Aşure Günü" olarak bilinir ve bu günde birçok önemli olay meydana gelmiştir. Bu ayın feyzinden ve bereketinden faydalanmak için birçok Müslüman oruç tutar, ibadet ve zikri fazlalaştırır. Peki Muharrem ayında yapılacak ibadetler neler? Muharrem ayında oruç tutulur mu? İşte Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan derlediğimiz bilgilerle soruların yanıtları.