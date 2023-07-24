Aşure günü başlangıç ve bitiş tarihi
Aşure Günü; paylaşmanın, bolluk ve bereketin simgesi olan aşure tatlısının yapılıp dağıtıldığı bir gelenekle yüzyıllardır devam etmektedir. İslam alemi açısında pek çok önemli olayın gerçekleştiği Aşure günü yaşanan olaylar da İslam alemi açısından bu günün önemini daha da belirginleştirir. Muharrem ayı 19 Temmuz 2023 Çarşamba günü idrak edilmeye başlandı. Bugün aynı zamanda Hicri yılın ilk günü dolayısıyla yılbaşı olacak.
Aşure günü ne zaman başlar ne zaman biter?
Muharrem ayının 10. günü kutlanan Aşure Günü 28 Temmuz 2023 Cuma gününe denk geliyor.
Aşure günü hangi olaylar meydana geldi?
Muharremin 10. günü yani Aşure Günü tarihte bir çok olayın meydana geldiği gün olarak rivayet edilir. İşte aşure günü meydana gelen 10 olay.
- - Hz. Âdem'in işlediği günâhtan sonra tövbesinin kabul edilmesi,
- - Hz. İdris'in diri olarak göğe yükseltilmesi,
- - Hz. Nuh'un gemisinin tufandan kurtulması,
- - Hz. İbrahim'in ateşte yanmaması,
- - Hz. Yakup'un oğlu Yusuf'a kavuşması,
- - Hz. Eyyub'un hastalıklarının iyileşmesi,
- - Hz. Musa'nın Kızıldeniz'den geçip İsrailoğulları'nı firavun'dan kurtarması,
- - Hz. Yunus'un balığın karnından çıkması,
- - Hz. İsa'nın doğumu ve ölümden kurtarılıp göğe yükseltilmesi,
- - Hz. Muahmmed'in Mustafa (s.a.v) Mekke'den Medine'ye hicreti
Aşurenin içinde hangi malzemeler var?
Aşure neden yapılır? Aşure, tahıllar, kuru meyveler ve kuruyemişlerden oluşan bir karışımdan yapılır. Bu karışım, farklı kültürlerde farklı malzemeler içerir, ancak genellikle buğday, nohut, fasulye, pirinç, kuru kayısı, kuru üzüm, incir, hurma, badem, ceviz ve fındık içerir. Aşure, besleyici ve lezzetli bir yemektir. Ayrıca, birlik, beraberlik ve dayanışma duygularını pekiştirir.