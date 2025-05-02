Asya'nın en iyi üniversiteleri açıklandı: Türkiye'den hangi üniversiteler öne çıktı?

Uluslararası yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Times Higher Education’ın 2025 yılı için hazırladığı "Asya’nın En İyi Üniversiteleri" sıralamasında, Türkiye’den dört üniversite ilk 100’e girme başarısı gösterdi. Sıralamada, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) 72’nci, Sabancı Üniversitesi 74’üncü, Koç Üniversitesi 79’uncu ve İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) 97’nci sırada yer aldı. Bu sonuçla birlikte Türkiye, Asya’daki akademik rekabet gücünü bir kez daha ortaya koymuş oldu.

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ NELER?

THE sıralaması; öğretim kalitesi, araştırma gücü, uluslararası görünüm, sanayi gelirleri ve bilgi transferi gibi 18 farklı başlıkta yapılan analizlere dayanıyor. Bu yılki sıralama 35 ülke ve bölgeden toplam 853 üniversiteyi kapsıyor.

İLK 200’DE YER ALAN DİĞER TÜRK ÜNİVERSİTELERİ

Boğaziçi Üniversitesi 123’üncü, Bilkent Üniversitesi ise 158’inci sırada yer alarak ilk 200’e girmeyi başaran diğer Türk üniversiteleri oldu. Böylece Türkiye’den toplam altı üniversite, Asya’nın en iyi 200 kurumu arasında gösterildi.

27 TÜRK ÜNİVERSİTESİ İLK 500'DE

Sıralamada dikkat çeken bir başka başarı ise ilk 500 içerisinde yer alan toplam 27 Türk üniversitesi oldu. İşte bazıları:

201–250 bandı: Hacettepe, Özyeğin, Yıldız Teknik 251–300 bandı: Bahçeşehir, Kadir Has 301–350 bandı: Çankaya, Selçuk 351–400 bandı: Akdeniz, Atatürk, Bartın, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa 401–500 bandı: Anadolu, Ege, Erciyes, Gazi, Gebze Teknik, İstanbul, İstinye, Necmettin Erbakan, TOBB ETÜ, Yaşar

Bu liste, Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarının Asya ölçeğinde giderek daha görünür hâle geldiğini ortaya koyuyor.

TÜRKİYE’DEN 111 ÜNİVERSİTE LİSTEDE

Genel tabloya bakıldığında, 853 üniversitenin yer aldığı sıralamada Türkiye’den tam 111 üniversite listede kendine yer buldu. Bu sayı, Türkiye’nin yükseköğretimdeki geniş katılımını ve bölgedeki potansiyelini gösteriyor.















