Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) akademik takvimini yayınlamasıyla birlikte bahar dönemi sınav tarihleri de belli oldu. Takvime göre, ATA AÖF bahar dönemi ara sınavları nisan ayının son haftasında gerçekleştirilecek.
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 2024 ATA AÖF BAHAR DÖNEMİ SINAVLARI NE ZAMAN?
ATA AÖF Bahar Dönemi Ara Sınavı 27-28 Nisan 2024, Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 1-2 Haziran 2024, Bahar Dönemi Bütünleme Sınavı 27- 28 Temmuz Temmuz 2024 tarihlerinde gerçekleşecek.
ATA AÖF SINAV GİRİŞ YERİ SORGULAMA
AÖF bahar dönemi sınav yerleri Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden öğrenilecek. Sınava katılım sağlayacak olan öğrenciler, sınav günü sınav giriş belgelerini yanında bulundurması gerekiyor.
ATA AÖF Lisans Programları
- Çocuk Gelişimi Lisans
- Egzersiz ve Spor Bilimleri
- Grafik Sanatlar
- Halkla İlişkiler ve Tanıtım Lisans
- İşletme
- Kamu Yönetimi
- Reklamcılık Lisans
- Rekreasyon
- Sağlık Yönetimi Lisans
- Sosyal Hizmet Lisans
- Sosyoloji
- Tarih
- Tekstil ve Moda Tasarımı
ATA AÖF önlisans programları
- Acil Durum ve Afet Yönetimi
- Adalet
- Bankacılık ve Sigortacılık
- Bilgi Yönetimi
- Bilgisayar Programcılığı
- Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
- Çağrı Merkezi Hizmetleri
- Çocuk Gelişimi
- Dış Ticaret
- Emlak Yönetimi
- Fotoğrafçılık ve Kameramanlık
- Halkla İlişkiler ve Tanıtım
- İslami İlimler (İlahiyat)
- İş Sağlığı ve Güvenliği
- İşletme Yönetimi
- Laborant ve Veteriner Sağlık
- Lojistik
- Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
- Özel Güvenlik ve Koruma
- Radyo ve Televizyon Programcılığı
- Reklamcılık
- Sağlık Kurumları İşletmeciliği
- Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği
- Sosyal Hizmet
- Spor Yönetimi
- Tıbbı Dökümantasyon ve Sekreterlik
- Turizm ve Otel İşletmeciliği
- Turizm ve Seyahat Hizmetleri
- Yeni Medya ve Gazetecilik
- Yerel Yönetimler
- Web Tasarımı ve Kodlama