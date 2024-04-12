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Atatürk Üniversitesi 2023-2024 eğitim öğretim yılı ATA AÖF bahar dönemi vize tarihi belli oldu

Atatürk Üniversitesi AÖF sınav tarihleri belli oldu. Fakültenin sayfasında yapılan açıklamayla bahar dönemi sınav takvimi paylaşıldı. Peki ATA AÖF Bahar Dönemi sınavı ne zaman? İşte 2023-2024 eğitim öğretim yılı ATA AÖF bahar dönemi vize tarihi.

14:24 - 12/04/2024 Cuma
Güncelleme: 14:29 - 12/04/2024 Cuma
Yeni Şafak
ATA AÖF bahar dönemi vize-ara sınavı ne zaman?
ATA AÖF bahar dönemi vize-ara sınavı ne zaman?

Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) akademik takvimini yayınlamasıyla birlikte bahar dönemi sınav tarihleri de belli oldu. Takvime göre, ATA AÖF bahar dönemi ara sınavları nisan ayının son haftasında gerçekleştirilecek.

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 2024 ATA AÖF BAHAR DÖNEMİ SINAVLARI NE ZAMAN?

ATA AÖF Bahar Dönemi Ara Sınavı 27-28 Nisan 2024, Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 1-2 Haziran 2024, Bahar Dönemi Bütünleme Sınavı 27- 28 Temmuz Temmuz 2024 tarihlerinde gerçekleşecek.

ATA AÖF SINAV GİRİŞ YERİ SORGULAMA

AÖF bahar dönemi sınav yerleri Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden öğrenilecek. Sınava katılım sağlayacak olan öğrenciler, sınav günü sınav giriş belgelerini yanında bulundurması gerekiyor.

ATA AÖF Lisans Programları

  1. Çocuk Gelişimi Lisans
  2. Egzersiz ve Spor Bilimleri
  3. Grafik Sanatlar
  4. Halkla İlişkiler ve Tanıtım Lisans
  5. İşletme
  6. Kamu Yönetimi
  7. Reklamcılık Lisans
  8. Rekreasyon
  9. Sağlık Yönetimi Lisans
  10. Sosyal Hizmet Lisans
  11. Sosyoloji
  12. Tarih
  13. Tekstil ve Moda Tasarımı

ATA AÖF önlisans programları

  • Acil Durum ve Afet Yönetimi
  • Adalet
  • Bankacılık ve Sigortacılık
  • Bilgi Yönetimi
  • Bilgisayar Programcılığı
  • Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
  • Çağrı Merkezi Hizmetleri
  • Çocuk Gelişimi
  • Dış Ticaret
  • Emlak Yönetimi
  • Fotoğrafçılık ve Kameramanlık
  • Halkla İlişkiler ve Tanıtım
  • İslami İlimler (İlahiyat)
  • İş Sağlığı ve Güvenliği
  • İşletme Yönetimi
  • Laborant ve Veteriner Sağlık
  • Lojistik
  • Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
  • Özel Güvenlik ve Koruma
  • Radyo ve Televizyon Programcılığı
  • Reklamcılık
  • Sağlık Kurumları İşletmeciliği
  • Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği
  • Sosyal Hizmet
  • Spor Yönetimi
  • Tıbbı Dökümantasyon ve Sekreterlik
  • Turizm ve Otel İşletmeciliği
  • Turizm ve Seyahat Hizmetleri
  • Yeni Medya ve Gazetecilik
  • Yerel Yönetimler
  • Web Tasarımı ve Kodlama
Sağlık Bakanlığı işçi alımı canlı kura çekiliş sonuçları YHGM İŞKUR asil ve yedek isim listesi sorgulama ekranı!

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları canlı izle linki başvuru yapanlar tarafından merak ediliyor. Sağlık Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere binlerce işçi alımı gerçekleştirilecek. İşçi alımı kura çekimi için nefesler tutuldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye İş Kurumu'na yapılan başvurular arasından kura ile 8 bin işçi alımı yapılacağını açıklamıştı. İşçi alımı için başvurular İŞKUR aracılığı ile alınmıştı. Sağlık Bakanlığı İŞKUR işçi alımı kura çekilişi tamamlandı. Peki Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi canlı izle nereden gerçekleşiyor? Sağlık Bakanlığı İŞKUR işçi kura sonuçları isim listesi nereden, ne zaman yayınlanacak? İşte Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı sonuçları isim listesi.

#ATA AÖF bahar dönemi
#ATA AÖF
#Atatürk Üniversitesi
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