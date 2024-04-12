Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları canlı izle linki başvuru yapanlar tarafından merak ediliyor. Sağlık Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere binlerce işçi alımı gerçekleştirilecek. İşçi alımı kura çekimi için nefesler tutuldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye İş Kurumu'na yapılan başvurular arasından kura ile 8 bin işçi alımı yapılacağını açıklamıştı. İşçi alımı için başvurular İŞKUR aracılığı ile alınmıştı. Sağlık Bakanlığı İŞKUR işçi alımı kura çekilişi tamamlandı. Peki Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi canlı izle nereden gerçekleşiyor? Sağlık Bakanlığı İŞKUR işçi kura sonuçları isim listesi nereden, ne zaman yayınlanacak? İşte Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı sonuçları isim listesi.