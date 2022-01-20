ATA AÖF sınav takvimi: ATA AÖF bütünleme sınavı 2022 ne zaman?

Hayat

Kara teslim olduk: Yollar kapandı 57 ilde eğitime ara verildi

Türkiye’nin birçok bölgesi yoğun kar yağışı altında. Özellikle Güneydoğu Anadolu ve Karadeniz’de etkili olan kar yağışı nedeniyle hayat durma noktasına geldi. 57 ilde okullar tatil edilirken kapanan yollar ekiplerin yoğun çalışmasıyla ulaşıma açılmaya çalışıyor. 54 yıl sonra en yoğun karın düştüğü Gaziantep’te Tarsus-Adana-Gaziantep karayolu kapandı. Mahsur kalan 2 bin kişi kurtarıldı.