ATA AÖF sınav takvimi: ATA AÖF bütünleme sınavı 2022 ne zaman?

Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi (ATA AÖF) bütünleme sınavı tarihleri merak ediliyor. 25-26 Aralık 2021 tarihinde tamamlanan final sınavlarının ardından öğrencilerin gözü bütünleme sınavlarına çevrildi. Peki, ATA AÖF bütünleme sınavı 2022 ne zaman?
ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?
ATA AÖF bütünleme sınavı tarihleri 05 Şubat 2022 ve 06 Şubat 2022 olarak yerini aldı.
ATA AÖF SINAV YERLERİ BELLİ OLDU MU?
ATA AÖF sınav yerleri henüz açıklanmadı. Konuya ilişkin gelişme yaşandığında haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.