Özgün ATA AÖF bütünleme sınavları ne zaman?
ÖZGÜN HABERLER

ATA AÖF bütünleme sınavları ne zaman?

ATA-AÖF yarıyıl sonu (final) sınavı 28-29 Mayıs'ta gerçekleşti. Sınava girenler ATA AÖF final sonuçları ise 7 Haziran'da açıklandı. ATA AÖF final sınavlarının açıklanmasının ardından öğrenciler ATA AÖF bütünleme tarihlerini merak etmeye başladı. Peki, ATA AÖF bütünleme sınavları ne zaman? İşte ayrıntılar...

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
ATA AÖF bütünleme tarihleri 2022: ATA AÖF bütünleme sınavları ne zaman yapılacak?
ATA AÖF bütünleme sınavı

ATA AÖF final sınavlarının tamamlanmasının ardından adaylar sonuçlar için geri sayıma başlamıştı. Öğrencilerin geçmede yeterli puanı alıp alamadıklarını gösterecek olan sonuçların ardından bütünleme sınavları gerçekleşecek. Peki, bütünleme sınavı ne zaman?

ATA AÖF FİNAL SONUÇLARI AÇIKLANDI

ATA AÖF bahar yarıyılı vize sınavları 09-10 Nisan 2022 tarihlerinde gerçekleştirilmiş ve sonuçlar 15 Nisan 2022 Cuma günü açıklanmıştı. 28 Mayıs ve 29 Mayıs tarihlerinde yapılan final sınavının sonuçlarının da bu hafta ilan edilmesi bekleniyordu ve sonuçlar 7 Haziran'da erişime açıldı.

ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAVLARI NE ZAMAN?

2022 yılı ATA AÖF bütünleme sınavları 2-3 Temmuz 2022 tarihinde gerçekleştirilecek. Üç ders sınavı ise 7 Ağustos günü yapılacak.

ATA AÖF final sınavı sonuçları açıklandı mı? ATA-AÖF yarıyıl sonu (final) sınavı sonuç sorgulama!
ÖZGÜN
ATA AÖF final sınavı sonuçları açıklandı mı? ATA-AÖF yarıyıl sonu (final) sınavı sonuç sorgulama!
Gözleri yuvalarından fırlamış

Gözleri yuvalarından fırlamış

​İstanbul'da yürek sızlatan katliam.
İki bin kişiyeiş kapısı açılacak

İki bin kişiye
iş kapısı açılacak

​Sekiz fabrikanın müjdesini verdi.
İstanbul-Edirne arası bir buçuk saat: Demir İpek Yoluna ilk kaynak yapıldı

'Mucize bitki' için bu yıl hedef belirlendi.
İki yenilik birden

İki yenilik birden

​Twitter ve Tiktok'taki özellik artık Instagram'da.

​Sanki bit pazarı: Görenler 'bu kadar olmaz' diyerek isyan etti.

​Erik tarlası soyulan çiftçi şoka girdi.

Türkiye için büyük güç: Düşmanı havada avlayacak.

Bakan Yanık duyurdu: Aylıklarınızı kontrol edin.

Bakan Çavuşoğlu: ​Türkiye olarak bu planı uygulanabilir görüyoruz

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.