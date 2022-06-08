ATA AÖF bütünleme sınavları ne zaman?

ATA AÖF final sınavlarının tamamlanmasının ardından adaylar sonuçlar için geri sayıma başlamıştı. Öğrencilerin geçmede yeterli puanı alıp alamadıklarını gösterecek olan sonuçların ardından bütünleme sınavları gerçekleşecek. Peki, bütünleme sınavı ne zaman?

ATA AÖF FİNAL SONUÇLARI AÇIKLANDI

ATA AÖF bahar yarıyılı vize sınavları 09-10 Nisan 2022 tarihlerinde gerçekleştirilmiş ve sonuçlar 15 Nisan 2022 Cuma günü açıklanmıştı. 28 Mayıs ve 29 Mayıs tarihlerinde yapılan final sınavının sonuçlarının da bu hafta ilan edilmesi bekleniyordu ve sonuçlar 7 Haziran'da erişime açıldı.

ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAVLARI NE ZAMAN?

2022 yılı ATA AÖF bütünleme sınavları 2-3 Temmuz 2022 tarihinde gerçekleştirilecek. Üç ders sınavı ise 7 Ağustos günü yapılacak.