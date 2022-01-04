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ATA AÖF final sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

ATA AÖF sınav sonuçları ile ilgili araştırmalar sürüyor. Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi öğrencileri sınav başarı puanlarını öğrenmek için sabırsızlanıyor. ATA AÖF tarafından 2021-2022 güz dönemi final sınavı 25-26 Aralık tarihlerinde gerçekleştirildi. Final sınavına katılan öğrenciler heyecan içinde sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyor. Peki, ATA AÖF final sınavı sonuçları açıklandı mı? İşte yanıtı...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
ATA AÖF final sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?
ATA AÖF

ATA AÖF sonuçları ile ilgili araştırmalar yeniden başlamış durumda. Yurt genelinde binlerce öğrenciyi yakından ilgilendiren konuya ilişkin ATA AÖF güz dönemi final sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu gündem oldu. ATA AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak, tarih duyuruldu mu?

ATA AÖF FİNAL SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

ATA AÖF sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ile ilgili tarih bilgisi paylaşılmadı. ATA AÖF vize sınavları 20-21 Kasım tarihleri aralığında tamamlandı. Sonuçlar ise 1 Aralık'ta erişime açıldı. Sonuçlar http://obs.atauni.edu.tr adresinden sorgulanabilecek.

ATA AÖF SINAV SORGULAMA EKRANI

ATA AÖF SINAV İTİRAZLARI NASIL YAPILIR?

Sınav sonuçlarına itiraz için öncelikle web tarayıcınızın adres satırına lms3.ataaof.edu.tr yazarak ulaşılır.

LMS sistemine giriş yaptıktan sonra sol menüde yer alan "SONUÇİTİRAZI" butonu tıklanır.

İtirazda bulunmak istediğiniz sınav için gerekli alanları doldurduktan sonra "İTİRAZIKAYDET" butonuna tıklayarak itirazınızı gönderebilirsiniz.

Gönderdiğiniz sonuç itirazları değerlendirilip, gerekli optik incelemeleri sonucunda geri dönüşler ders bazlı olarak anlık olarak görüntülenecektir.

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