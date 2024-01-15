ATA AÖF final sınavı soruları ve cevap anahtarı sınavın ardından üniversite tarafından yayınlanacak. ATA AÖF final sınavlarının son oturumu 14 Ocak Pazar saat 15.00'te yapılırken 2024 yılı güz dönemi final sınav soruları ve cevapları sorgulanıyor. Peki, 2024 ATA AÖF soru ve cevap anahtarı nasıl sorgulanır?
ATA AÖF FİNAL SINAVLARI TAMAMLANDI
Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA AÖF) vize sınavları 13-14 Ocak tarihlerinde yapıldı. 3 oturumdan oluşan ATA AÖF final sınavlarının son oturumu 14 Ocak Pazar saat 15.00'te gerçekleştirildi.
ATA AÖF FİNAL SINAVI SORU VE CEVAP ANAHTARI 2024
ATA AÖF 2024 yılı güz dönemi final sınav soruları ve cevapları henüz açıklanmadı.
ATA AÖF FİNAL SINAV SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?
Atatürk Üniversitesi ATA AÖF sınav soruları ve cevaplarının erişime açılacağı tarih hakkında ATA AÖF Dekan Yrd. Prof. Dr. Gökhan Ömeroğlu "Sevgili öğrencilerimiz; hükümlü öğrencilerin sınavları salı günü itibariyle tamamlanacaktır. Bu bakımdan sınav soru ve cevapları Salı günü açılacaktır. Sınav sonuçları cevap kağıtları elimize ulaşır ulaşmaz en kısa sürede sizlere ilan edilecektir. " açıklaması yaptı.
ATA AÖF FİNAL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ATA AÖF final (Yarıyıl sonu) sınavları 13-14 Ocak tarihinde tamamlandı. Final sonuçlarının değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından 2 hafta içerisinde duyurulması bekleniyor.
Final sonuçları ATA AÖF OBS (Öğrenci Bilgi Sistemi) üzerinden görüntülenebilecek.
ATA AÖF SINAV TAKVİMİ 2024
Güz dönemi bütünleme: 17 - 18 Şubat
Bahar dönemi:
Ders kayıtları: 12 - 16 Şubat
Vize: 27 - 28 Nisan
Final: 1 - 2 Hairan
Bütünleme: 27 - 28 Temmuz
Üç ders sınavı: 24 Ağustos