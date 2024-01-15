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ATA AÖF final sınavları tamamlandı! 2024 ATA AÖF soru ve cevap anahtarı nasıl sorgulanır? İşte görüntüleme ekranı...

Atatürk Üniversitesi ATA AÖF final sınavları 13 ve 14 Ocak günlerinde 3 oturumda gerçekleştiridi. Sınavın tamamlanmasının ardından adaylar ATA AÖF final soru ve cevaplarını merak etmeye başladı. ATA AÖF final soru ve cevap anahtarı ile ilgili açıklama yapıldı. Peki, 2024 ATA AÖF soru ve cevap anahtarı nasıl sorgulanır? İşte ATA AÖF final sınavı cevap anahtarı indirme linki ile PDF görüntüleme ekranı...

11:01 - 15/01/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
ATA AÖF
ATA AÖF

ATA AÖF final sınavı soruları ve cevap anahtarı sınavın ardından üniversite tarafından yayınlanacak. ATA AÖF final sınavlarının son oturumu 14 Ocak Pazar saat 15.00'te yapılırken 2024 yılı güz dönemi final sınav soruları ve cevapları sorgulanıyor. Peki, 2024 ATA AÖF soru ve cevap anahtarı nasıl sorgulanır?

ATA AÖF FİNAL SINAVLARI TAMAMLANDI

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA AÖF) vize sınavları 13-14 Ocak tarihlerinde yapıldı. 3 oturumdan oluşan ATA AÖF final sınavlarının son oturumu 14 Ocak Pazar saat 15.00'te gerçekleştirildi.

ATA AÖF FİNAL SINAVI SORU VE CEVAP ANAHTARI 2024

ATA AÖF 2024 yılı güz dönemi final sınav soruları ve cevapları henüz açıklanmadı.

ATA AÖF FİNAL SINAV SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Atatürk Üniversitesi ATA AÖF sınav soruları ve cevaplarının erişime açılacağı tarih hakkında ATA AÖF Dekan Yrd. Prof. Dr. Gökhan Ömeroğlu "Sevgili öğrencilerimiz; hükümlü öğrencilerin sınavları salı günü itibariyle tamamlanacaktır. Bu bakımdan sınav soru ve cevapları Salı günü açılacaktır. Sınav sonuçları cevap kağıtları elimize ulaşır ulaşmaz en kısa sürede sizlere ilan edilecektir. " açıklaması yaptı.

ATA AÖF FİNAL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ATA AÖF final (Yarıyıl sonu) sınavları 13-14 Ocak tarihinde tamamlandı. Final sonuçlarının değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından 2 hafta içerisinde duyurulması bekleniyor.

Final sonuçları ATA AÖF OBS (Öğrenci Bilgi Sistemi) üzerinden görüntülenebilecek.

ATA AÖF SINAV TAKVİMİ 2024

Güz dönemi bütünleme: 17 - 18 Şubat

Bahar dönemi:

Ders kayıtları: 12 - 16 Şubat

Vize: 27 - 28 Nisan

Final: 1 - 2 Hairan

Bütünleme: 27 - 28 Temmuz

Üç ders sınavı: 24 Ağustos



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