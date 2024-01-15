AÖF bölümleri ve taban puanları üniversite eğitimini açık öğretimde okuyacakların takibinde. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA AÖF), Türkiye'nin en büyük açık ve uzaktan öğretim fakültesidir. Türkiye'nin her yerinden öğrenci kabul etmektedir. ATA AÖF'te, lisans ve ön lisans programları olmak üzere toplam 48 program bulunmaktadır. Peki AÖF sınav tarihleri ne zaman? İşte ATA AÖF 2 ve 4 yıllık bölümleri.