ATA AÖF geçme notu, puanların harf karşılığı, vize ve final sınavlarının yüzdelikleri, sınava itiraz tarihleri gibi tüm ayrıntılar haberimizde.

ATA AÖF SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ NASIL YAPILIR?

Sınav sonuçlarına itirazda bulunmak isteyen öğrenciler Öğrenim Yönetim Sistemi’nde (LMS) yer alan “Sonuç İtirazı” butonunu tıklayarak gerekli bilgileri doldurduktan sonra itirazlarını 02 Aralık 2019 Çarşamba günü saat 17:00'a kadar bize iletebilirler. Bu tarihten sonra yapılan itirazlar değerlendirmeye alınmayacaktır. Gönderilen itirazlar değerlendirilip geri bildirimler sistem üzerinden anlık olarak yapılacaktır.

SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ KILAVUZU

ATA AÖF GEÇME NOTU KAÇ?

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesinde okuyan öğrencilerin merak ettiği sorulardan bir tanesi ders geçme sisteminin nasıl uygulandığı ile ilgili.

ATA AÖF sınav sonuçları açıklandı Erzurum Atatürk Üniversitesi (ATA) Açıköğretim Fakültesi (AÖF) öğrencileri 16-17 Kasım'da güz dönemi vize sınavına girmişlerdi. Günlerdir beklenen açıklama 2 Aralık tarihinde geldi. ATA AÖF sonuçlarının açıklandığı duyuruldu.ATA AÖF VİZE SINAV SONUÇLARINA NASIL ULAŞILACAK?ATA AÖF sınav sonuçlarını ATA AÖF OBS (Öğrenci Bilgi Sistemi) girişi yaparak öğrenebilirler.Öncelikle Öğrenci Bilgi Sistemi’nin https://obs.atauni.edu.tr/ internet adresine girilmesi gerekmektedir. Ardından Öğrencinin T.C. Kimlik No ve Parola bilgilerini girdikten sonra ATA AÖF OBS sistemine giriş yapılabilmektedir.ATA AÖF SONUÇLARIATA AÖF ARA SINAV SORU VE CEVAPLARIAtatürk Üniversitesi Açıköğretim ara sınavı soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayınlandı.SORU VE CEVAPLAR İÇİN TIKLAYINSınav sorularına itiraz öğrenciler tarafından Öğrenim Yönetim Sistemi (LMS) sol menüde yer alan “Soru İtirazı” butonunu tıklayarak gerekli bilgileri doldurduktan sonra 20 Kasım 2019'a kadar iletildi. Bu tarihten sonra yapılan itirazlar değerlendirmeye alınmayacak. Gönderilen itirazlar değerlendirilip geri bildirimler sistem üzerinden anlık olarak yapılacak.SINAVDA 4 YANLIŞ 1 DOĞRUYU GÖTÜRECEK Mİ?Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, Açıköğretim Programları uygulayan üniversitelerde (Atatürk Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi) uygulama birliği sağlanması amacıyla Açıköğretim programlarında uygulanması gereken ölçme ve değerlendirme ilkelerini belirleyerek, 18-03-2016 tarih ve 10675850160-106-16196 sayılı yazısıyla bu hususlar üniversitelere dağıtılmış ve bu konuda yasal düzenlemelerin yapılması gerektiği bildirilmiştir.Adı geçen düzenlemede:“Sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde, dört yanlış cevabın bir doğru cevabı götürmesi” hükmüne yer vermiştir. Bu nedenle tüm sınavlarda 4 yanlış 1 doğru cevabı götürmektedir.

Ders Başarı Notunun Hesaplanmasında:

a) Blok uygulama dersleri hariç, diğer derslerde ara sınavların yüz yüze yapılması halinde ders başarı notuna ara sınav puanının katkısı %30, yarıyıl/yılsonu/bütünleme sınav puanının katkısı %70’tir.

b) Ara sınavların çevrimiçi (online) olarak yapılması halinde ders başarı notuna ara sınav puanının katkısı %20, yarıyıl/yılsonu/bütünleme sınav puanının katkısı %80’dir.

c) Blok uygulama derslerinden uygulama sonucunda alınan puan ara sınav puanı, teorik sınav sonunda alınan puan ise yarıyıl sonu sınav puanı olarak değerlendirilir. Başarı notu hesaplamasında ara sınav puanının katkısı %60, yarıyıl sonu sınav puanının katkısı %40 olarak alınır. Blok uygulama derslerinde bütünleme sınavı yapılmaz.

Ağırlıklı Genel Not Ortalaması

Ağırlıklı genel not ortalaması (AGNO); öğrencinin öğrenimine başladığı andan itibaren, tamamlamış olduğu yarıyıl/yıl da dâhil olmak üzere, o güne kadar kayıt yaptırdığı her dersin kredi değeri ile o dersin başarı notuna aşağıdaki tabloda karşılık gelen ağırlık katsayısının çarpılması ve bu çarpımların toplanmasından elde edilen sayının, toplam kredi değerine bölünmesi ile hesaplanır. Bölme sonucu, virgülden sonra iki hane olacak şekilde yuvarlatılır.

Harf Notu Ağırlık Katsayısı

AA 4,00

BA 3,50

BB 3,00

CB 2,50

CC 2,00

FF 0,00

G Geçer

Z Devamsız

AGNO hesabında, tekrar edilen dersler için en son hesaplanan başarı notu dikkate alınır.

Her ders için sınava giren öğrencilerin aldıkları puanların hesaplanması ile bir harf notu belirlenir! Sistem vize/final ve bütünleme ile hesapladığı bir dersten 30-35 arası alanlara CC, 36-45 arasında alanlara CB, 45-65 arasında alanlara BB……………. 75-100 arasında olanlara AA tanımlayabilir. Bu tanımlama sonucunda 30’un altında alanlar o dersi bir daha almak zorundadır. Yani o dersten FF alır.

Bir dersten geçmek için o derse ait başarı oranları, harf notu karşılığı ve aldığınız not göz önünde bulundurulur. Bu nedenle 35 aldınız diye CC ile geçmeniz söz konusu değildir. Eğer sistem CC için 45-65 arası olanlar CC deyise o zaman o aralıkta notu aldığınızda geçersiniz. Yoksa kalırsınız.