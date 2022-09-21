ATA AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır? ATA AÖF 2022-2023 yılı kayıt yenileme işlemlerine sayılı günler kaldı. Atatürk Üniversitesi AÖF kayıt ve keyıt yenileme işlemleri, ek yerleştirme ardından yapılıyor! ATA AÖF kayıt yenileme nasıl ve nereden yapılır, öğrencilerin gündeminde! 2022-2023 eğitim yılı başlangıcı ile ATA AÖF kayıt yenileme ve sınav tarihleri ne zaman? İşte, Atatürk Üniversitesi ATA AÖF akademik takvimi ve kayıt yenileme ekranı gibi detaylı bilgiler...

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