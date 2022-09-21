Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi kayıt yenileme işlemi, harçların yatırılmasının ardından 26-30 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek. ATA AÖF kayıt yenileme için gereken belgeler neler, ATA AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır?
ATA AÖF KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİ BAŞLADI MI?
Atatürk Üniversitesi AÖF için kayıt yenileme süreci 26-20 Eylül arasında gerçekleşecek.
ATA AÖF KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİ NASIL, NEREDEN YAPILIR?
ATA AÖF öğrencileri, eğitim gördükleri bölüm için geçerli olan harç ücretini ödedikten sonra kayıt yenileme işlemi yapabiliyor. Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi kayıt yenileme tarihleri akadmeik takvimde yer alan tarihe göre yapılıyor. İşlemler ise Öğrenci Bilgi Sistemi (ÖBS) üzerinden yapılıyor.
2022-2023 Akademik Yılı, Güz Yarıyılı Yeni Kayıt ve Kayıt Yenileme ücretleri aşağıdaki gibidir: