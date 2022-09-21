Özgün ATA AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır?
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ATA AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır?

ATA AÖF 2022-2023 yılı kayıt yenileme işlemlerine sayılı günler kaldı. Atatürk Üniversitesi AÖF kayıt ve keyıt yenileme işlemleri, ek yerleştirme ardından yapılıyor! ATA AÖF kayıt yenileme nasıl ve nereden yapılır, öğrencilerin gündeminde! 2022-2023 eğitim yılı başlangıcı ile ATA AÖF kayıt yenileme ve sınav tarihleri ne zaman? İşte, Atatürk Üniversitesi ATA AÖF akademik takvimi ve kayıt yenileme ekranı gibi detaylı bilgiler...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
ATA AÖF KAYIT YENİLEME EKRANI: Atatürk Üniversitesi kayıt yenileme tarihi, harç ücretleri 2022
ATA AÖF kayıt yenileme

Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi kayıt yenileme işlemi, harçların yatırılmasının ardından 26-30 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek. ATA AÖF kayıt yenileme için gereken belgeler neler, ATA AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır?

ATA AÖF KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİ BAŞLADI MI?

Atatürk Üniversitesi AÖF için kayıt yenileme süreci 26-20 Eylül arasında gerçekleşecek.

ATA AÖF KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİ NASIL, NEREDEN YAPILIR?

ATA AÖF öğrencileri, eğitim gördükleri bölüm için geçerli olan harç ücretini ödedikten sonra kayıt yenileme işlemi yapabiliyor. Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi kayıt yenileme tarihleri akadmeik takvimde yer alan tarihe göre yapılıyor. İşlemler ise Öğrenci Bilgi Sistemi (ÖBS) üzerinden yapılıyor.

ATA AÖF 2022-2023 HARÇ ÜCRETLERİ NE KADAR?

2022-2023 Akademik Yılı, Güz Yarıyılı Yeni Kayıt ve Kayıt Yenileme ücretleri aşağıdaki gibidir:

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