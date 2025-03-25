ATA AÖF sınav giriş belgesi yayımlandı mı? 2025 ATA AÖF sınav tarihleri ne zaman?

ATA AÖF öğrencilerinin merakla beklediği sınav giriş yerleri ve tarihleriyle ilgili gelişmeler gündemde. 2025 yılı ATA AÖF sınav tarihleri için araştırmalar hız kazandı. Öğrenciler, sınav giriş belgelerinin yayımlanıp yayımlanmadığını ve sınav tarihlerini öğrenmek istiyor. Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (ATA AÖF) sınav giriş belgelerinin, ilgili tarihlerin yaklaşmasıyla birlikte yayımlanıp yayımlanmadığı merak ediliyor. 2025 ATA AÖF sınav tarihleri ise, bahar dönemi sınavlarının genellikle Mayıs ayında yapıldığı öngörülüyor.
ATA AÖF öğrencilerinin merakla beklediği 2025 Bahar Dönemi sınavlarıyla ilgili gelişmeler gündemde. 2024-2025 Eğitim öğretim yılının Güz Dönemi sınavları tamamlanmasının ardından, öğrenciler şimdi Bahar Dönemi sınavları için hazırlıklara başlıyor. Sınav yerlerinin ne zaman yayımlanacağı ve sınav tarihleriyle ilgili araştırmalar hız kazandı.
ATA AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI MI?
ATA AÖF sınav giriş yerleri belgesi henüz yayımlanmadı. Konuya ilişkin duyuru paylaşıldığında haberimizin içeriğini güncelleyeceğiz.
Ara (Vize) Sınavı
I.Oturum 05 Nisan 2025 Saat 09.30
II.Oturum 05 Nisan 2025 Saat 14.00
III.Oturum 06 Nisan 2025 Saat 09.30
Yarıyıl Sonu (Final) Sınavı
I.Oturum 31 Mayıs 2025
II.Oturum 31 Mayıs 2025
III.Oturum 01 Haziran 2025
Bütünleme Sınavı
I.Oturum 05 Temmuz 2025
II.Oturum 05 Temmuz 2025
III.Oturum 06 Temmuz 2025