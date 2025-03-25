ATA AÖF sınav giriş belgesi yayımlandı mı? 2025 ATA AÖF sınav tarihleri ne zaman?

ATA AÖF öğrencilerinin merakla beklediği 2025 Bahar Dönemi sınavlarıyla ilgili gelişmeler gündemde. 2024-2025 Eğitim öğretim yılının Güz Dönemi sınavları tamamlanmasının ardından, öğrenciler şimdi Bahar Dönemi sınavları için hazırlıklara başlıyor. Sınav yerlerinin ne zaman yayımlanacağı ve sınav tarihleriyle ilgili araştırmalar hız kazandı.