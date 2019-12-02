ATA AÖF sınav sonuçları açıklandı

Erzurum Atatürk Üniversitesi (ATA) Açıköğretim Fakültesi (AÖF) öğrencileri 16-17 Kasım'da güz dönemi vize sınavına girmişlerdi. Günlerdir beklenen açıklama 2 Aralık tarihinde geldi. ATA AÖF sonuçlarının açıklandığı duyuruldu.

ATA AÖF VİZE SINAV SONUÇLARINA NASIL ULAŞILACAK?

ATA AÖF sınav sonuçlarını ATA AÖF OBS (Öğrenci Bilgi Sistemi) girişi yaparak öğrenebilirler.

Öncelikle Öğrenci Bilgi Sistemi’nin https://obs.atauni.edu.tr/ internet adresine girilmesi gerekmektedir. Ardından Öğrencinin T.C. Kimlik No ve Parola bilgilerini girdikten sonra ATA AÖF OBS sistemine giriş yapılabilmektedir.

ATA AÖF SONUÇLARI

ATA AÖF ARA SINAV SORU VE CEVAPLARI

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim ara sınavı soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayınlandı.

Sınav sorularına itiraz öğrenciler tarafından Öğrenim Yönetim Sistemi (LMS) sol menüde yer alan “Soru İtirazı” butonunu tıklayarak gerekli bilgileri doldurduktan sonra 20 Kasım 2019'a kadar iletildi. Bu tarihten sonra yapılan itirazlar değerlendirmeye alınmayacak. Gönderilen itirazlar değerlendirilip geri bildirimler sistem üzerinden anlık olarak yapılacak.

SINAVDA 4 YANLIŞ 1 DOĞRUYU GÖTÜRECEK Mİ?

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, Açıköğretim Programları uygulayan üniversitelerde (Atatürk Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi) uygulama birliği sağlanması amacıyla Açıköğretim programlarında uygulanması gereken ölçme ve değerlendirme ilkelerini belirleyerek, 18-03-2016 tarih ve 10675850160-106-16196 sayılı yazısıyla bu hususlar üniversitelere dağıtılmış ve bu konuda yasal düzenlemelerin yapılması gerektiği bildirilmiştir.

Adı geçen düzenlemede:

“Sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde, dört yanlış cevabın bir doğru cevabı götürmesi” hükmüne yer vermiştir. Bu nedenle tüm sınavlarda 4 yanlış 1 doğru cevabı götürmektedir.