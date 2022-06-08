Özgün ATA AÖF final sınavı sonuçları nasıl öğrenilir? ATA-AÖF yarıyıl sonu (final) sınavı sonuç sorgulama
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ATA AÖF final sınavı sonuçları nasıl öğrenilir? ATA-AÖF yarıyıl sonu (final) sınavı sonuç sorgulama!

Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi, yarıyıl sonu (final) sınavları 28-29 Mayıs tarihlerinde düzenlendi. 2021-2022 ATA AÖF bahar yarıyılı final sınavı sonuçları açıklandı. Mezun olmayı bekleyen ve kredi notunu yükseltmek isteyen öğrenciler, Atatürk Üniversitesi'nden gelen açıklama ile sonuçların nasıl öğrenileceğini merak ediyor. Peki, ATA AÖF sınav sonuçları nasıl öğrenilir? İşte sonuç sorgulama ekranı!

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Haber Merkezi Yeni Şafak
ATA AÖF sınav sonuçları öğrenme ekranı: ATA AÖF final sonuçları belli oldu! ATA AÖF sonuçları 2022!
ATA AÖF final sonuçları 2022

ATA AÖF sınav sonuçları açıklandı. ATA AÖF sınav sonuçları 2022 öğrenme ekranı için sınava giren adaylar tarafından gündeme geliyor. Peki, ATA AÖF sınav sonuçları nasıl öğrenilir?

ATA AÖF FİNAL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bahar dönemi final sınav sonuçları 7 Haziran günü erişime açıldı. Adaylar sonuçlarını obs.atauni.edu.tr adresinden öğrenebilecek.

ATA AÖF'TEN BÜTÜNLEME SINAVI AÇIKLAMASI

"Değerli Öğrencilerimiz, 02-03 Temmuz 2022 tarihlerinde yapılacak olan Bütünleme Sınavı için Sınav Merkezi Tercihleri sistemi açılmıştır. Mevcut sınav merkezini değiştirmek isteyen öğrencilerimiz, Sınav Merkezi tercihlerini 07 Haziran 2022 Salı günü saat 23.59'a kadar yapabilirler. Aksi takdirde sistemdeki mevcut sınav merkezi tercihi geçerli olacaktır. Bütünleme sınavı ülkemizde 81 ilde ve Azerbaycan Bakü'de yapılacaktır. https://obs.atauni.edu.tr/ adresinden sınav merkezi tercihi yapılmakta ve sınav destek talepleri oluşturulmaktadır. Aynı zamanda sınav merkezi tercihleri AtaMeta uygulamamızın “Sınav İşlemleri” katından da yapılmaktadır. Sınava ilişkin destek talepleri Öğrenci Bilgi Sisteminde (OBS) "Öğrenim" menüsü altında yer alan "Sınav Destek Talep" başlığından yapılmaktadır. Not: Sınavda herhangi bir sorun yaşamamak için sınavla ilgili talep kısmını eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurunuz."

ATA AÖF bütünleme sınavları ne zaman?
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ATA AÖF bütünleme sınavları ne zaman?

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