ATA AÖF bütünleme sınavları için geri sayım başladı. Bütünleme sınavlarına katılacak öğrenciler, sınav tarihleri ve saatlerine ulaşmak istiyor. Atatürk Üniversitesi 2022-2023 akademik takvimi yayınlandı. Güz dönemi ara sınav ve dönem sonu sınavlarına başarısız olan öğrenciler, bütünleme sınavlarına katılacak. Sınavlarda öğrencilere 20 soru için 30 dakika süre verilecek.

ATA AÖF bütünleme sınavı ertelendi mi?

Atatürk Üniversitesi'nden AÖF (Açıköğretim Fakültesi) bütünleme sınavlarına yönelik açıklama geldi. Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve birçok ili etkileyen 7.7 şiddetindeki deprem nedeniyle 11-12 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek bütünleme sınavları ertelendi.

ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman?

Atatürk Üniversitesi bütünleme sınavı tarihine ilişkin olarak, “Bütünleme sınav tarihleri belirlendiğinde web sitemiz ve resmi sosyal medya hesaplarımızdan duyurulacaktır.” açıklamasında bulundu.

ATA AÖF bütünleme sınav giriş belgesi açıklandı mı?

ATA AÖF sınav giriş yerleri henüz açıklanmadı. Sınav tarihlerinin yaklaşmasıyla birlikte sınav giriş belgelerinin bu hafta içerisinde açıklanması bekleniyor. Sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgesinin sınav günü öğrencilerin yanında bulundurması zorunlu.

ATA AÖF giriş belgesi nasıl öğrenilir?

Sınav giriş belgeleri obs.atauni.edu.tr adresinden T.C. kimlik numarası/kullanıcı adı ve öğrenci şifresi ile öğrenilebilecek.

ATA AÖF bahar dönemi kayıtları ne zaman?

Atatürk Üniversitesi bahar yarıyılı sınav ve kayıt takvimini açıkladı. Buna göre ders kayıtları 13-17 Şubat, mazeretli kayıtlar ise 20-24 Şubat tarihlerinde yapılacak.

ATA AÖF bahar dönemi ara sınavlar ne zaman?

Bahar dönemi ara sınavları 8-9 Nisan’da yapılacak.

ATA AÖF bahar yarıyıl sonu sınavları ne zaman?

ATA AÖF bahar dönemi yarıyıl sonu sınavları 21-21 Mayıs tarihlerinde organize edilecek.







