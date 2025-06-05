ATA AÖF sınav tarihleri ne zaman? 2025 ATA AÖF sınavları hangi günler uygulanacak?

Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (ATA AÖF) Bahar Dönemi final sınavları için geri sayım başladı. Binlerce öğrenci, dönemin son sınavına hazırlanırken, sınav tarihleri de yoğun şekilde araştırılıyor. Atatürk Üniversitesi, 2025 yılı akademik takvimine göre sınav takvimini belirledi. Peki, ATA AÖF final sınavları hangi tarihlerde yapılacak?