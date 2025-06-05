ATA AÖF sınav tarihleri ne zaman? 2025 ATA AÖF sınavları hangi günler uygulanacak?

2025 ATA AÖF Bahar Dönemi final sınavlarının ne zaman yapılacağı, açık öğretim sistemiyle eğitim gören öğrenciler tarafından merakla bekleniyor. Atatürk Üniversitesi’nin yayımladığı sınav takvimine göre, dönem sonu sınavları için belirlenen tarihler netleşmeye başladı. Peki, ATA AÖF final sınavları hangi günlerde uygulanacak? İşte sınav takvimine ilişkin detaylar…
Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (ATA AÖF) Bahar Dönemi final sınavları için geri sayım başladı. Binlerce öğrenci, dönemin son sınavına hazırlanırken, sınav tarihleri de yoğun şekilde araştırılıyor. Atatürk Üniversitesi, 2025 yılı akademik takvimine göre sınav takvimini belirledi. Peki, ATA AÖF final sınavları hangi tarihlerde yapılacak?
ATA AÖF SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN? (2025)
I.Oturum 31 Mayıs 2025 Saat 09.30
II.Oturum 31 Mayıs 2025 Saat 14.00
III.Oturum 01 Haziran 2025 Saat 15.00
ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAVI NE ZAMAN?
I.Oturum 05 Temmuz 2025
II.Oturum 05 Temmuz 2025
III.Oturum 06 Temmuz 2025
ÜÇ DERS SINAVI NE ZAMAN?
ATA AÖF üç ders sınavı 10 Ağustos 2025 tarihinde saat 09:30'da uygulanacak.