ATA AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı
ATA AÖF bütünleme sınavları ne zaman açıklanacak diye merak ediliyor. 2023 ATA AÖF bütünleme sınavına katılan adaylar, sonuçların açıklanma tarihini sorguluyor. Peki
ne zaman açıklanacak? ATA AÖF sonuçları açıklanma tarihi...
ATA AÖF bütünleme sınavları bitti mi?
ATA AÖF bütünleme sınavları bitti mi?
ATA AÖF bütünleme sınavı 29 Mart 2023 tarihi ile başladı. Online olarak yapılan ATA AÖF sınavları 9 Nisan 2023 tarihine kadar devam etti.
Atatürk Üniversitesi
Açıköğretim Fakültesi bütünleme son sınavları 9 Nisan 2023 tarihinde gerçekleşti.
ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
ATA AÖF bütünleme sonuçları
açıklanma tarihi hakkında henüz bir tarih verilmedi. Konu hakkında herhangi bir gelişme olduğunda sizleri bilgilendireceğiz. Bu bilgiler göz önüne alındığında ATA AÖF sınav sonuçlarının 25 Nisan'da açıklanması bekleniyor. Konuyla ilgili açıklamalara haberlerimizde yer vereceğiz.
ATA AÖF sonuçları nasıl öğrenilir?
ATA AÖF sonuçları nasıl öğrenilir?
Online Ara (Vize) Sınavı notunun başarı notuna katkısı %30 oranındadır. Sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde 4 (dört) yanlış cevap, 1 (bir) doğru cevabı götürmektedir.
Sınav sonuçları açıklandığı zaman https://obs.atauni.edu.tr/ adresinden Kullanıcı Adı ya da T.C kimlik numarası ve öğrenci şifresi ile sonuçlar öğrenilecek.
#ATA AÖF
#ATA AÖF sonuçları
#atatürk üniversitesi
2 saat önce