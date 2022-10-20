Özgün ATA AÖF sınav tarihleri belli oldu Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Güz Dönemi sınavları ne zaman?
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ATA AÖF sınav tarihleri belli oldu! Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Güz Dönemi sınavları ne zaman?

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2022-2023 eğitim öğretim yılında uygulayacağı akademik takvimi açıkladı. Eğitimlerini açıktan sürdüren öğrenciler güz döneminde vize ve final sınavlarına katılacak. ATA AÖF vize, final ve bütünleme sınavları ne zaman? İşte 2022-2023 ATA AÖF vize, final, bütünleme sınav takvimi!

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Haber Merkezi Yeni Şafak
ATA AÖF Vize- Final- Bütünleme Sınavları Ne Zaman? 2022-2023 ATA AÖF sınav takvimi!
ATA AÖF

Yeni eğitim öğretim yılında ATA AÖF sınavları ile ilgili sorular peş peşe gelmeye başladı. Öğrenciler sınav hazırlıklarına başladı. Peki ATA AÖF sınavları ne zaman, nasıl uygulanacak? İşte 2022-2023 Eğitim yılının ATA AÖF Güz Dönemi ve Bahar Dönemi sınav tarihleri...

ATA AÖF SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi ATA AÖF güz dönemi akademik takvimi yayınlandı.

Takvime göre; ATA AÖF ara (vize) sınavları 26-27 Kasım 2022 tarihlerinde, yarıyıl sonu (final) sınavları ise 7-8 Ocak 2023 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Başarısız olan ve not yükseltmek isteyen adaylar için 11-12 Şubat 2023 tarihlerinde yapılacak bütünleme sınavlarına katılacak.

ATA AÖF SINAVLARI YÜZ YÜZE Mİ, ONLİNE MI?

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi ara sınavları, öğrenci yoğunluğuna göre belirlenen il sınav merkezlerinde yüz yüze olacak şekilde gerçekleştirilmektedir.

Ara sınav olarak da bilinen öğrencilerin deyimiyle vize sınavları dönem sonu ortalamasına %30 etki etmektedir. Yarıyıl sonu sınavları ise not ortalamasının büyük bir çoğunluğunu oluşturarak %70 etki eder. Sınavların sona ermesinin ardından sınav sorularına ve sonuçlara ilişkin öğrenciler itiraz da bulunabilirler.

ATA AÖF MEZUNİYET ŞARTLARI NELERDİR?

İki yıllık ön lisans bölümlerinden mezun olmak isteyenlerin en az 120 AKTS kredilik dersi, lisans programlarından mezun olma hedefi olan öğrencilerin ise en az 240 AKTS kredilik dersi başarıyla tamamlaması gerekmektedir.

FF, YZ ve DZ notu olmayan öğrenciler mezuniyet hakkı elde eder. Ayrıca öğrencilerin genel not ortalamasının (GNO) en düşük 2.00 olması gerekmektedir.

AUZEF vize sınavları ne zaman yapılacak? 2022-2023 AUZEF güz dönem vize sınavları takvimi
ÖZGÜN
AUZEF vize sınavları ne zaman yapılacak? 2022-2023 AUZEF güz dönem vize sınavları takvimi
Drone ile görüntülendi

Drone ile görüntülendi

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