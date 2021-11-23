ATA AÖF vize sonuçları açıklandı mı?

Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi sınav sonuçları için bekleyişini sürdürüyor. Vize sınavlarına katılan adaylar sonuçlar için üniversiteden gelecek açıklamayı beklemeye başladılar. Peki, ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

ATA AÖF VİZE SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

ATA AÖF sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz açıklanmadı. Ancak önceki dönemlerde sonuçların açıklandığı tarih göz önüne alındığında 21 Kasım’da tamamlanan sınavların sonuçlarının aralık ayının ilk günlerinde ya da kasım ayının son günlerinde açıklanması bekleniyor.

En son yapılan vize sınavları 5 Nisan ve 16 Nisan tarihleri aralığında düzenlenmiş, sonuçlar 27 Nisan tarihinde açıklanmıştı. Final sınavlarına dair programın takibi için Atatürk Üniversitesi AÖF resmi Twitter hesabı takip edilebilir.