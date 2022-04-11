ATA AÖF sınav soruları ve cevapları: ATA AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi'nin Bahar Dönemi ara sınavları (vize), geçtiğimiz hafta sonu tamamlandı. Öğrenciler ise başarı puanlarını öğrenmek için sabırsızlanmaya başladı. ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu merakla araştırılıyor. ATA AÖF sınav soruları ve cevapları ile ilgili açıklama yapıldı. Öğrenciler LMS üzerinden sınav sorularına ve cevap anahtarına ulaşabiliyorlar. Peki, ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

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