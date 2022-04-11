ATA AÖF sınav soruları ve cevapları: ATA AÖF sınav sonuçları açıklandı mı?

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri tarafından heyecanla beklenen ATA AÖF vize sınavları geçtiğimiz hafta sonu tamamlandı. ATA AÖF öğrencileri Bahar dönemi ara dönem sınavlarının ardından sınav soruları ve cevap anahtarları duyuruldu.
ATA AÖF SORU VE CEVAP ANAHTARI
ATA AÖF vize sınavı soruları ve cevap anahtarları öğrencilerin erişimine açıldı. ATA AÖF tarafından yapılan açıklamaya göre öğrenciler Çarşamba günü (13 Nisan 2022) saat 18:00'a kadar soru itirazında bulunabilecekler.
ATA AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ATA AÖF sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli olmadı. ATA AÖF güz yarıyılı vize sınavları 20-21 Kasım tarihlerinde yapıldı. Sonuçlar ise 1 Aralık tarihinde açıklandı. Güz yarıyılı ara sınavı sonuçları obs.atauni.edu.tr adresinden sorgulandı.