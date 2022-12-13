Özgün Ata tohumu nedir, özellikleri nelerdir?
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Ata tohumu nedir, özellikleri nelerdir?

Geçmişten günümüze kadar gelen, hiçbir işlem görmemiş ve genetiğiyle oynanmayan doğal tohuma ata tohumu denmektedir. Anadolu'da yüzyıllardır kullanılan ve genetiği değiştirilmemiş bu tohumlardan üretilen ürünler hem lezzet olarak hem de kendine has kokusuyla diğerlerinden farklıdır. Sağlıklı yaşam açısından da tercih edilen ata tohumu ile besin değeri yüksek organik ürünler üretilmektedir. Peki ata tohumu özellikleri nelerdir? Ata tohumunun kalitesi nasıl anlaşılır? Ata tohumunda nelere dikkat etmek gerekir? Bitkilerden tohum nasıl alınır? İşte merak ettiğiniz tüm soruların cevapları.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Ata tohumu nedir, özellikleri nelerdir?
Ata tohumu

Tarımsal üretim açısından zengin bir coğrafya olan ülkemizde ata tohumu sayesinde bu zenginliğin sürdürülebilir olması hedeflenmektedir. 2017 yılında Ata Tohumu Projesi kapsamında başlayan atalık tohum çalışmaları topraklarımızda yetişen ürünleri koruma ve sonraki nesillere miras olarak aktarma amacını taşımaktadır.

ATA TOHUMU ÖZELLİKLERİ NELER?

Anadolu’nun zengin tarım ürünlerinden elde edilen ata tohumu doğal koşullarda yetiştirmek için uygundur. Örneğin; ata tohumu domates çeşitleri, Ege ve Akdeniz bölgelerinde kolaylıkla yetişebilir. Söz konusu mamullerin yetiştirilmesinde kimyasal besin veya aşırı gübreleme gerekmez. Bitkiden verim elde etmek için su, besin ve güneş ışığı gibi doğal ihtiyaçlarını karşılamak yeterli olur.

Ata Tohum Hareketi dâhilinde incelenen ürünler, Tarım ve Orman Bakanlığı uzmanları tarafından çoğaltılır. Çoğaltma işleminde bitkilerin naturel gelişim süreçlerinden yararlanılır. Ürün bu sayede doğal vitamin ve mineral zenginliğini hiçbir bozulma olmadan korur. Söz konusu tohumlar, profesyonel çiftçiliğin yanı sıra hobi yetiştiriciliği için de uygun bir yapıya sahiptir.

ATA TOHUMUNUN KALİTESİ NASIL ANLAŞILIR?

Bu tohumun rengi, boyutu birbirinden farklı olabileceği için anlaşılması kolay değildir. Bu sebeple tohumun en az üç kere ekilmesi ve ona göre karşılaştırıp, kontrol edilmesi gerekir. Eğer bu ayrı ekimlerde aynı sonuç alınıyorsa bu tohum yerli ve kaliteli ürün demektir.

ATA TOHUMUNDA NELERE DİKKAT ETMEK GEREKİR?

> Ata tohumu tamamen doğal yollarla üretilen katkısız besinlerdir. Bu sebeple bu tohumla üretilen bitkiler yüksek derecede vitamin ve mineraller içeren bitkilerdir.

> Bu tohumla üretilen bitkilerin ömrü uzun ömürlü olmadığından, az miktarda alınmalı ve kısa sürede tüketilmelidir.

> Mevsim dışı sebzelerin üretiminde kullanılamaz, kullanılsa da istenilen verim alınamaz.

> Ata tohumuyla üretilen bitkiler sağlıklı beslenme açısından önemlidir ve sağlıklı yaşam koşullarına uygundur.

BİTKİLERDEN TOHUM NASIL ALINIR?

Atalık tohumları korumak sadece geleneği sürdürmeye değil, aynı zamanda yıllık bahçe bütçenizi azaltmanın ve bitkilerin genetik çeşitliliğini korumaya da yardımcı olur. Aynı zamanda, tohumdan bitki yetiştirmek daha basit ve tasarruflu bir yöntemdir.

Tohum hasadından önce sağlıklı bitkiler yetiştirmeniz gerekir. Çiçeklenme ve tohum oluşum aşamalarında yeterli sulama, sağlıklı tohum büyümesi için hayati önem taşır. Gelecek sezon için yetiştirdiğiniz bitkiler arasından tohum seçerken, sağlıklı, sağlam bitkileri tercih etmeniz uygun olur.

Canlılığı ve verimi en üst düzeye çıkarmak için tohumların tamamen olgunlaşmasına izin vermeniz önemlidir. Bitki üzerinde kurumaya bırakılan tohumların tam olgunlaşması için bitkinin yaşam döngüsünün sonunda belirli bir kuruma dönemi gerekir.

Tüm genetik özellikleri korumak için çok çeşitli bitkilerden tohum toplamak önemlidir. Hastalıklı veya atipik bitkiler hariç, tüm bitkilerinizi olgunluğa kadar besleyip her birinden eşit sayıda tohum alabilirsiniz. Tohum hasadı yapmanın birkaç farklı yöntemi şöyle sıralanabilir:

1.KURU TOHUM HASADI

Kuru tohum hasadı için, kabuklarıyla birlikte tohumlar toplanıp kurumaya bırakılır, ancak tohumların bitki üzerinde kurumasına izin vermek genellikle daha doğru olur. Kabuklarıyla birlikte toplanan tohumlar, kabukları kolayca parçalanana kadar on veya on beş gün boyunca kuru bir yerde saklanabilir. Tohumları kabuklarından ayırırken büyük parçaları elinizle alabilir, daha küçük parçaları ise elek yardımıyla veya üfleyerek uzaklaştırabilirsiniz. Elemek için farklı boyutlardaki eleklerden yararlanılabilir. Daha büyük boydaki tohumlar için fan kullanmak oldukça yardımcı olabilir.

2.YAŞ TOHUM TOPLAMA

Yaş tohumların toplaması için meyvelerin tamamen olgunlaşmasını beklemelisiniz. Bu, genellikle, meyvenin yenebileceği aşamayı geçmesi gerektiği anlamına gelir. Olgunlaşan meyveler toplanıp, tohumlar nazikçe meyvelerden ayrılarak bir kap su içinde temizlenebilir. Geriye kalan tortular ve ölü tohumlar suyun üzerinde yüzerek birikir. Tohumlar yıkandıktan sonra, sudan çıkarılarak yapışmayacakları bir yüzey üzerinde kurumaya bırakılır.

3.FERMANTASYON YÖNTEMİ

Domates gibi bazı bitkilerin tohumları fermantasyon yöntemiyle hasat edilir. Bu tür bitkilerin tohumlarını alma işlemine tohumlar ve meyve posası sıkılarak bir kavanoza koyulur. Kavanoza içerisinde tohum ve meyve posasının yarısı kadar su eklenmelidir. Karışımı, iki ile beş gün boyunca, 24-30 ℃ kadar ılık bir yerde saklamanız gerekir. Bu süre içinde karışım kabarmaya ve üzerinde ince beyaz küf tabakası oluşmaya başlar. Küfü bir gün gözlemlendikten sonra, karışım süzülerek tohumlar ıslak tohum hasadı yöntemine göre temizlenir.

Tohumları saklamadan önce, iki hafta veya daha fazla süre iyi havalandırılan bir yerde kurutmanız gerekir. Küflenmenin önlenmesi için tohumların tamamen kuru olması, eğilip bükülme yerine, ikiye ayrılması önemlidir. Tohumları hava geçirmez bir kapta, serin ve kuru bir yerde saklayabilirsiniz. Uzun süreli depolama için, tohum kabının sıcaklık veya nem dalgalanmalarından uzak kalacağı bir yerde bulunması gerekir. Kullanılan tohumun atalık tohum olup olmadığını anlamak için tohumun üç kez ekilip her üç seferde de aynı ürün kalitesini verdiğinden emin olmalısınız.

50 yıllık çiftçi ata tohumlarına gözü gibi bakıyor
FOTOĞRAF 5
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Arazi üzerinde kurduğu seralarda organik sebze yetiştiriciliği yapan Öksüz, domates, salata, kavun, karpuz, çilek, mısır, patates, fasulye, biber gibi sebze ve meyveleri hem kendi dalından tüketiyor hem de satışını yaparak vatandaşlara organik meyve ve sebzeyi ulaştırıyor.Uzun yıllardır geleneksel yöntemlerle çiftçilik yapan sebze, meyve yetiştiren Öksüz, sonradan teknik tarıma geçtiğini söyleyerek, Biz anadan doğma sebzeciyiz, benim babam da çiftçiydi. O da bu işi yapardı. Uzun yıllar geleneksel yöntemlerle sebze, meyve yetiştirdik sonradan bu sebzeciliğin tekniğini öğrenmeye başladık. Onun için seralar kurduk, yani teknik tarım uygulamalarına başladık dedi.
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Ata tohumlarının devamı için elimizden gelen çalışmayı yapıyoruzTeknik tarıma geçtikten sonra uygulamayı ata tohumları üzerinde deneyen Öksüz, hiçbir sorunla karşılaşmadıklarını ve verimin arttığını belirterek, Teknik tarımı bizim yerli tohumlarımız üzerinde uygulamaya başladık. Ata tohumlarının devamı için elimizden gelen çalışmayı yapıyoruz. Burada sebzenin her türlüsünü biz ekiyoruz, bunları size sayayım. Başta domates, salata, karpuz, kavun, mısır, patates, biber ve biberin her çeşidi. Bu yerli tohumlar üzerinden bu sebzeleri teknik tarımdan duyduğumuz organik tarım adıyla üretiyoruz diye konuştu.
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Deneyimli çiftçi ata tohumları üzerinde çeşitli denemelerde bulunarak verimli tohum almayı amaçlıyorKullanılan gübrenin çiftlik gübresi olduğuna değinen Öksüz, herhangi kimyasal içerikli gübreleri serada kullanmadıklarını belirterek, Kullandığımız gübre çiftlik gübresi onun dışında dışarıdan da sadece bir iki dönem solucan gübresi aldık. Bu çiftlik gübresiyle bu sebzeleri burada üretiyoruz diye konuştu. Amacının ata tohumunu yaşatarak gelecek nesillere aktarmak olduğunu söyleyen Öksüz, farklı yöntemlerle kaliteli ata tohum elde etmek gibi bir gayesinin de olduğunu vurgulayarak, Esas olarak kayda değer anlatacağım şey ise şu, ata tohumları üzerinde değişik uygulamalar yapıyoruz. Sıra sıra ekip, her sıraya başka bir uygulama, başka bir sulama şekli, başka bir çapalama şekliyle deneme yapıyoruz hangisinden daha iyi netice alırsak onun üzerinden devam ediyoruz. Tohum alırken mahsulün en iyisinden tohum almaya çalışırız. Döl başı deriz, karpuzun döl başından alırız tohumu, kabakta döl başından alırız, domateste ise dalında iyi yetişmiş büyük domatesten tohum alırız ve bu tohumları gözümüz gibi saklarız bizim için altın değerindedir bu tohumlar. Bunları kaybetmemek için elimizden geleni yapıyoruz ifadelerini kullandı.
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Organik ürünlere insanların ilgisi yoğunÜrettiği sebze meyveye vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğinin altını çizen Öksüz, Burada ticari olarak sebzelerimizin satışı çok güzel ilerliyor, sürekli sipariş alıyoruz. Gidip pazarda, şurada, burada sebzem var gelin alın demiyoruz. Bir örnek vereyim, Bayburtun en uzak yerinden Demirözünden her hafta bir taksi gelir, komşularının da siparişini alır. 10 paket, 20 paket, 50 paket doldurur göndeririz. Diğer hafta bir başkası gelir. Burada da yolun kenarında bir satış yerimiz var, oraya da bazen fazlalık sebzeleri koyarız, oradan geçenler de alır. Zaten Bayburtun hepsi bu bağı bilir, buraya uğrarlar gelenimiz, gidenimiz çok olur şeklinde konuştu.
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Öte yandan Bayburtta yeni kurulan ve üyesi olduğu Gez Hanları Organik Tarım Deneme ve Üretim Merkezi ile ata tohumlarının gelecek kuşaklara aktarılması için çalışmalar yaptıklarını söyleyen Öksüz, Bayburtun tahsilli kişileri yeni bir dernek kurdular ata tohumlarının devamını sağlamak amaçlı bir dernek, bizi de o derneğe üye yaptılar. O dernek üzerinden inşallah bundan sonra ata tohumlarının devamı için iyi işler yapıp, çalışmalar yürüteceğiz diye konuştu.
50 yıllık çiftçi ata tohumlarına gözü gibi bakıyor
Bayburt'un sebze ve meyvecilik bakımından en zengin köylerinden biri olan Aslandede köyünde yaşayan, yarım asırdır çiftçilik yapan 70 yaşındaki İsmail Öksüz, 10 dönümlük arazisinde ata tohumlarıyla birçok sebze ve meyvenin üretimini gerçekleştiriyor.


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