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Atalanta’nın 8 gol attığı Salernitana’da teknik direktör ile yollar ayrıldı
İtalya Serie A’da 18.hafta maçları tamamlandı. 18. haftada Atalanta evinde Salernitana’yı konuk etti. Atalanta evinde 7 farklı skorla kazandı ve maç 8-1 sonuçlandı. Goller dakika 5’ Jeremie Boga, 20’ Ademola Lookman, 23’ Giorgio Scalvini, 38’ Teun Koopmoiners, 41’ Rasmus Winther Hojlund, 54’ Ademola Lookman, 56’ Hans Nicolussi Caviglia, 61’ Ederson ve 85’ Nadir Zortea’dan geldi. Bu sonuçla Atalanta puanını 34’e çıkararak 6. sırada yer aldı. Atalanta - Salernitana maç özetine ve İtalya Serie A puan durumuna haberimizden ulaşabilirsiniz.
11:54 . 17/01/2023 Salı
Yeni Şafak
Atalanta 8-2 Salernitana

Atalanta 8-2 Salernitana

İtalya Serie A 18. haftasında ve Atalanta - Salernitana karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip 8-2’lik farklı skorla galibiyete ulaştı.

ATALANTA - SALERNİTANA MAÇ ÖZETİ

Atalanta - Salernitana maç özetini izlemek için

İTALYA SERİE A PUAN DURUMU




SALERNİTANA'DA TEKNIK DIREKTÖR NİCOLA'NIN GÖREVİNE SON VERİLDİ


Serie A'nın 18. haftasında dün deplasmanda Atalanta’ya 8-2'lik farklı skorla mağlup olan Salernitana'da yönetim, yenilginin faturasını teknik direktör Nicola'ya çıkardı.

Bordo-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Davide Nicola'nın teknik direktörlük görevinden alındığı belirtilirken, 49 yaşındaki teknik adama bugüne kadarki hizmetlerinden ötürü teşekkür edildi.

Nicola, geçen yıl şubat ayında başına geçtiği Salernitana'da gösterdiği performansla takımın ligde kalmasını sağlamıştı. Nicola yönetiminde geçen sezon 15 maça çıkan Salernitana, bu maçlardan 18 puan toplayarak küme düşmekten kurtulmuştu.

Salernitana bu sezon ise şu ana kadar oynadığı 18 maçta aldığı 4 galibiyet, 6 beraberlik ve 8 yenilgiyle 18 puan toplarken, 16. sırada kaldı. Bordo-beyazlı takım, ligde son 6 haftadır galip gelemiyor.

İtalyan spor basınında, Salernitana'da Nicola'dan boşalan teknik direktörlük görevi için Roberto D'Aversa, Eusebio Di Francesco ve Rafael Benitez gibi teknik adamların isimlerinin geçtiği belirtildi.




#Atalanta
#Salernitana
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#puan durumu
#İtalya Serie A
2 saat önce
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Atalanta’nın 8 gol attığı Salernitana’da teknik direktör ile yollar ayrıldı
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