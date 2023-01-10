Özgün Athletic Bilbao 0-0 Osasuna Maç Özeti İzle (VİDEO)
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Athletic Bilbao 0-0 Osasuna Maç Özeti İzle (VİDEO)

İspanya La Liga 16. haftasında son karşılaşmasında Athletic Bilbao evinde Osasuna’yı konuk etti. Maç 0-0 eşitlikle sonuçlandı. Bu sonuçla Athletic Bilbao puanını 26’ya yükselterek 7. sırada yer aldı. Osasuna ise 24 puanla 8. sırada yer aldı. Athletic Bilbao - Osasuna maç özetini izlemek ve İspanya La Liga puan durumuna haberimizden ulaşabilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Athletic Bilbao 0-0 Osasuna Maç Özeti İzle (VİDEO)
Athletic Bilbao 0-0 Osasuna

İspanya La Liga 16. haftası kapanış maçında Athletic Bilbao evinde Osasuna’yı ağırladı. Maç 0-0 eşitlikle sonuçlandı.

ATHLETİC BİLBAO - OSASUNA MAÇ ÖZETİ

  • Athletic Bilbao - Osasuna maç özetini izlemek için TIKLAYIN.

İSPANYA LA LİGA PUAN DURUMU


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