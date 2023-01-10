Athletic Bilbao 0-0 Osasuna Maç Özeti İzle (VİDEO)

İspanya La Liga 16. haftası kapanış maçında Athletic Bilbao evinde Osasuna’yı ağırladı. Maç 0-0 eşitlikle sonuçlandı.
ATHLETİC BİLBAO - OSASUNA MAÇ ÖZETİ
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İSPANYA LA LİGA PUAN DURUMU
İspanya La Liga 16. haftası kapanış maçında Athletic Bilbao evinde Osasuna’yı ağırladı. Maç 0-0 eşitlikle sonuçlandı.
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