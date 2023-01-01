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Athletic Bilbao 0-2 Real Madrid maç özeti

La Liga'nın 18. haftasında Real Madrid deplasmanda Athletic Bilbao'yu 2-0 mağlup ederek zirve takibini sürdürdü. Real Madrid'e ligin zorlu deplasmanlarından Bilbao'da 3 puanı getiren golleri Fransız futbolcu Karim Benzema (Dk. 24) ve Toni Kroos (Dk. 90) attı. Bu skorun ardından Real Madrid puanını 41’e yükseltirken, Athletic Bilbao ise 26 puanla sekizinci sırada kaldı.

10:32 . 23/01/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Athletic Bilbao - Real Madrid maçı

Athletic Bilbao - Real Madrid maçı

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 18. haftasında Real Madrid, deplasmanda Athletic Bilbao'yu 2-0 mağlup etti. Real Madrid'e ligin zorlu deplasmanlarından Bilbao'da 3 puanı getiren golleri Fransız futbolcu Karim Benzema (Dk. 24) ve Toni Kroos (Dk. 90) attı.

Benzema, 14 sezondur formasını giydiği Real Madrid'de ligdeki 228. golünü atarak, eflatun beyazlı kulübün tarihinde Raul Gonzalez ile birlikte ligde en fazla gol atan futbolcular listesinde 2. sıraya yükseldi. Listede ilk sırada 312 golle Cristiano Ronaldo bulunuyor.

Benzema, La Liga'da bu sezon attığı 9 golle, gol krallığı yarışında Barcelonalı Robert Lewandowski'nin (13) ardından ikinci sırada yer alıyor.

Real Madrid puan durumu

Real Madrid aldığı galibiyetle puanını 41'e çıkararak, lider Barcelona'nın (44) ardından ikinci sıradaki yerini korudu.

Athletic Bilbao puan durumu

Athletic Bilbao ise 26 puanla sekizinci sırada kaldı.



Bugün hangi maçlar var? 23 Ocak 2023 Pazartesi maç programı
Bugün hangi maçlar var? 23 Ocak 2023 Pazartesi maç programı

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Lig'in 20. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Yukatel Kayserispor'u 2-0, Trabzonspor, İstanbulspor'u 4-0 yendi. Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında konuk ettiği Fraport TAV Antalyaspor'u 2-1 yendi. Medipol Başakşehir, Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup etti. İtalya Birinci Futbol Ligi’nin (Serie A) 19. haftasında Juventus, konuk ettiği Atalanta ile 3-3 berabere kaldı. Süper Lig başta olmak üzere UEFA Avrupa Ligi, La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 maçlarını takip edenler, günün maç takvimini sorgulamaya devam ediyor. Canlı maç izlemek isteyenler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorusunu araştırıyor. İşte 23 Ocak 2023 Pazartesi maç programı.


#Athletic Bilbao
#Real Madrid
#La Liga
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Athletic Bilbao 0-2 Real Madrid maç özeti
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