İspanya La Liga 20. hafta açılış maçında Athletic Bilbao evinde Cadiz’i konuk etti. Maç ev sahibi ekibin 4-1’lik üstünlüğüyle tamamlandı. Maça Athletic Bilbao’da Ohian Sancet hat trick yaparak damga vurdu. Goller dakika 10’, 35’ ve 75’ Ohian Sancet (3), 25’ Gonzalo Escalante, 44’ Yeray Alvarez’den geldi. Bu sonuçla Athletic Bilbao ligde puanını 29’a yükselterek 7. sırada yer aldı. Athletic Bilbao - Cadiz maç özetine ve İspanya La Liga puan durumuna haberimizden ulaşabilirsiniz.
10:19 . 4/02/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Athletic Bilbao 4-1 Cadiz
İspanya La Liga 20. haftasında Athletic Bilbao ve Cadiz karşı karşıya geldi. Athletic Bilbao evinde 4-1’lik farklı skorla rakibini mağlup etti.
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