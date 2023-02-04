İngiltere Premier Lig 22. haftasında Chelsea evinde Fulham’ı konuk etti. Maç 0-0 eşitlikle sonuçlandı. Chelsea’de Graham Potter önderliğinde kötü gidişat devam ediyor. Bu sonuçla Chelsea ligde 30 puanla 9. sırada yer alırken Fulham 32 puanla 6. sırada yer aldı. Chelsea - Fulham maç özetine ve İngiltere Premier Lig puan durumuna haberimizden ulaşabilirsiniz.