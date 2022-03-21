Özgün Atilla Szalai Kayserispor maçında oynayabilecek mi? İşte Atilla Szalainin sağlık durumundaki son durum
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Atilla Szalai Kayserispor maçında oynayabilecek mi? İşte Atilla Szalai'nin sağlık durumundaki son durum!

Fenerbahçe, Konyaspor maçında sakatlanarak oyundan alınan Attila Szalai'nin son durumu merak konusu oldu. Süper Lig'in 30. haftasında dün akşam Fenerbahçe geriye düştüğü maçta Konyaspor 2-1 yenerek, ikincilik mücadelesinde rakibiyle arasındaki puan farkını 2'ye indirdi. Maçta Atilla Szalai'nin darbe alması sonucu sakatlık yaşaması tat kaçırdı. Atilla Szalai'nin sağlık durumunun nasıl olduğu ve bir sonraki maç olan Kayserispor Fenerbahçe maçında ve sonraki adımı olan Galatasaray derbisinde oynayıp oynamayacağı merak ediliyor. İşte Atilla Szalai'nin sağlık durumu hakkında yapılan son açıklama...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Atilla Szalai kimdir? Atilla Slazainin sağlık durumu nasıl?
atilla szalai

Fenerbahçe'nin Konyaspor'u 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada takımın yıldızı Attila Szalai sakatlık geçirdi. Eski patronu ziyarette Fenerbahçe'den aldığı darbe sebebiyke Attila Szalai'nin sağ diz iç yan bağında 1. derece zorlanma tespit edildiğini ifade etti.

ATİLLA SZALAİ KAYSERİSPOR MAÇINA ÇIKACAK MI?

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Konyaspor'u 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'de Attila Szalai'den gelen haber tat kaçırdı. Savunmanın yıldızı Szalai'nin sağ diz iç yan bağlarında 1. derece zorlanma tespit edildiği açıklandı.

Szalai'nin 10-15 gün içinde sahalara dönebileceği öğrenildi. Fenerbahçe'nin de bu süreçte maçı yok. Sarı-Lacivertliler Kayserispor maçıyla lige geri dönüş yapacak. Szalai'nin bu maçta sahada olması yüksek ihtimal.

  • Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
  • "Dün akşam İttifak Holding Konyaspor ile oynadığımız maçta aldığı darbe sonrası oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncumuz Attila Szalai’nin Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde gerçekleştirilen MRG’sinde; sağ diz iç yan bağında 1. derece zorlanma tespit edilmiştir. Tedavisine hemen başlanan başarılı oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

Fenerbahçe Attila Szalai'nin gol attığı hiçbir maçı kaybetmedi
SPOR
Fenerbahçe Attila Szalai'nin gol attığı hiçbir maçı kaybetmedi

ATİLLA SZALAİ GALATASARAY DERBİSİNDE OYNAYACAK MI?

Attila Szalai'nin milli takım arasında tedavisini tamamlayıp takımla çalışmalara başlaması bekleniyor. Ayrıca Szalai'nin Kayserispor maçında riske edilmeyip Galatasaray derbisinde oynatılması planlanıyor.

FENERBAHÇE KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe Kayserispor karşılaşması 2 Nisan'da gerçekleşecek.

ATİLLA SZALAİ KİMDİR?

Atilla Szalai, 20 Ocak 1998 tarihinde Budapeşte’de dünyaya geldi. Futbol hayatına Godi SE, Vac FC, Kubala Akademia ve AKA Rapid Wien’in altyapılarında adım atan Atilla Szalai, profesyonel futbol kariyerine SK Rapid Wien II’de başladı. Daha sonrasında Mezokövesd Zsory FC ve Apollon Limassol kadrolarında yer aldı.

Atilla Szalai, Macaristan A Milli Takımı’nda 8 maça çıkıp, Macaristan U-21 Milli Takımı’nda oynadığı 18 maçta 2 gol kaybetmiştir. Macaristan U-19 Milli Takımı’nda 13 maçta oynadı ve Macaristan U-16 Milli Takımı’nda ise 1 maçta süre aldı.

22 yaşındaki savunma oyuncusunun piyasa değeri 800 bin Euro olarak gösteriliyor.

Fenerbahçe'den Attila Szalai açıklanması: Zorlanma tespit edildi
SPOR
Fenerbahçe'den Attila Szalai açıklanması: Zorlanma tespit edildi


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