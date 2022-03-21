Atilla Szalai Kayserispor maçında oynayabilecek mi? İşte Atilla Szalai'nin sağlık durumundaki son durum!

Fenerbahçe'nin Konyaspor'u 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada takımın yıldızı Attila Szalai sakatlık geçirdi. Eski patronu ziyarette Fenerbahçe'den aldığı darbe sebebiyke Attila Szalai'nin sağ diz iç yan bağında 1. derece zorlanma tespit edildiğini ifade etti.
ATİLLA SZALAİ KAYSERİSPOR MAÇINA ÇIKACAK MI?
Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Konyaspor'u 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'de Attila Szalai'den gelen haber tat kaçırdı. Savunmanın yıldızı Szalai'nin sağ diz iç yan bağlarında 1. derece zorlanma tespit edildiği açıklandı.
Szalai'nin 10-15 gün içinde sahalara dönebileceği öğrenildi. Fenerbahçe'nin de bu süreçte maçı yok. Sarı-Lacivertliler Kayserispor maçıyla lige geri dönüş yapacak. Szalai'nin bu maçta sahada olması yüksek ihtimal.
- Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
- "Dün akşam İttifak Holding Konyaspor ile oynadığımız maçta aldığı darbe sonrası oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncumuz Attila Szalai’nin Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde gerçekleştirilen MRG’sinde; sağ diz iç yan bağında 1. derece zorlanma tespit edilmiştir. Tedavisine hemen başlanan başarılı oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."
Dün akşam İttifak Holding Konyaspor ile oynadığımız maçta aldığı darbe sonrası oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncumuz Attila Szalai’nin @AcibademSaglik Altunizade Hastanesi’nde gerçekleştirilen MRG’sinde; sağ diz iç yan bağında 1. derece zorlanma tespit edilmiştir. pic.twitter.com/XnJ0QsomUC
Dün akşam İttifak Holding Konyaspor ile oynadığımız maçta aldığı darbe sonrası oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncumuz Attila Szalai’nin @AcibademSaglik Altunizade Hastanesi’nde gerçekleştirilen MRG’sinde; sağ diz iç yan bağında 1. derece zorlanma tespit edilmiştir. pic.twitter.com/XnJ0QsomUC— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) March 21, 2022
ATİLLA SZALAİ GALATASARAY DERBİSİNDE OYNAYACAK MI?
Attila Szalai'nin milli takım arasında tedavisini tamamlayıp takımla çalışmalara başlaması bekleniyor. Ayrıca Szalai'nin Kayserispor maçında riske edilmeyip Galatasaray derbisinde oynatılması planlanıyor.
FENERBAHÇE KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN?
Fenerbahçe Kayserispor karşılaşması 2 Nisan'da gerçekleşecek.
ATİLLA SZALAİ KİMDİR?
Atilla Szalai, 20 Ocak 1998 tarihinde Budapeşte’de dünyaya geldi. Futbol hayatına Godi SE, Vac FC, Kubala Akademia ve AKA Rapid Wien’in altyapılarında adım atan Atilla Szalai, profesyonel futbol kariyerine SK Rapid Wien II’de başladı. Daha sonrasında Mezokövesd Zsory FC ve Apollon Limassol kadrolarında yer aldı.
Atilla Szalai, Macaristan A Milli Takımı’nda 8 maça çıkıp, Macaristan U-21 Milli Takımı’nda oynadığı 18 maçta 2 gol kaybetmiştir. Macaristan U-19 Milli Takımı’nda 13 maçta oynadı ve Macaristan U-16 Milli Takımı’nda ise 1 maçta süre aldı.
22 yaşındaki savunma oyuncusunun piyasa değeri 800 bin Euro olarak gösteriliyor.