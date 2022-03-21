Atilla Szalai Kayserispor maçında oynayabilecek mi? İşte Atilla Szalai'nin sağlık durumundaki son durum! Fenerbahçe, Konyaspor maçında sakatlanarak oyundan alınan Attila Szalai'nin son durumu merak konusu oldu. Süper Lig'in 30. haftasında dün akşam Fenerbahçe geriye düştüğü maçta Konyaspor 2-1 yenerek, ikincilik mücadelesinde rakibiyle arasındaki puan farkını 2'ye indirdi. Maçta Atilla Szalai'nin darbe alması sonucu sakatlık yaşaması tat kaçırdı. Atilla Szalai'nin sağlık durumunun nasıl olduğu ve bir sonraki maç olan Kayserispor Fenerbahçe maçında ve sonraki adımı olan Galatasaray derbisinde oynayıp oynamayacağı merak ediliyor. İşte Atilla Szalai'nin sağlık durumu hakkında yapılan son açıklama...

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