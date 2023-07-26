İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi bu dönemin son sınavı olan üç ders sınavı gerçekeleştiriliyor. 2023 AUZEF mezuniyet üç ders sınavı için başvuru süreci hakkında yeni açıklama geldi. Peki, 2023 AUZEF üç ders sınav başvuruları ne zaman bitiyor? AUZEF üç ders sınavı ne zaman?

AUZEF mezuniyet üç ders sınavı başvurusu ne zaman bitiyor?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi akademik takvimine göre mezuniyet üç ders sınavı için başvurular uzatıldı ve 26 Temmuz 2023 Çarşamba günü saat 17:00'ye kadar devam edecek.

AUZEF mezuniyet üç ders sınavı ne zaman?

AUZEF 2023 yılı üç ders sınavları çevrim içi olarak 30 Temmuz günü gerçekleştirilecek.

AUZEF mezuniyet üç ders sınavı başarı notu kaç?

Sınavdan elli (50) puan ve üzeri alan öğrenci ilgili dersten başarılı olmuş sayılır. Vize, final ve bütünleme sınav notları mezuniyet için üç ders sınavı değerlendirmesine katılmaz.

AUZEF mezuniyet üç ders sınavına başvuru şartları neler?

Programındaki eğitimini tamamlamış, tüm dönemlerden en fazla üç başarısız (FF) harf notu bulunan öğrenciler, mezuniyet için üç ders sınavına girebilir. Lisans öğrencileri 8. yarıyıl, ön lisans öğrencileri 4. yarıyıl derslerini tamamlamış olmalıdır. Staj/Uygulama veya ödev dersini tamamlamayan/başarılı olamayan öğrenciler mezuniyet için üç ders sınavına giremez. Mezuniyet için üç ders sınavına giren öğrencilerin, girdikleri bu mezuniyet için üç ders sınavından aldıkları not geçerli olur. Her ne sebeple olursa olsun mezuniyet için üç ders sınavına katılmayan veya katılamayan öğrenci için mazeret sınavı yapılmaz. Başarısız (FF) harf notu bulunmayan ancak mezuniyet için gerekli olan minimum 2.00 AGNO notunu sağlayamayan öğrenciler, en fazla üç DC, DD (koşullu başarılı) harf notlu derslerinden mezuniyet için üç ders sınavına girebilir. Staj/Uygulama veya ödev dersini tamamlamayan/başarılı olamayan öğrenciler mezuniyet için üç ders sınavına giremez.

AUZEF mezuniyet üç ders sınavı nedir?

AUZEF mezuniyet üç ders sınavı, İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nde okuyan ve mezun olmak için en fazla üç başarısız (FF) dersi olan öğrencilerin girebileceği bir sınavdır. Sınav, her eğitim-öğretim yılı sonunda, akademik takvimde belirtilen tarihte yılda bir defa yapılmaktadır.

AUZEF mezuniyet üç ders sınavına kimler giriyor?

Sınava girmek için, öğrencilerin aşağıdaki koşulları sağlaması gerekmektedir:

Programındaki eğitimini tamamlamış olması

Tüm dönemlerden en fazla üç başarısız (FF) harf notu olması

Lisans öğrencileri 8. yarıyıl, ön lisans öğrencileri 4. yarıyıl derslerini tamamlamış olması

Staj/Uygulama veya ödev dersini tamamlamamış/başarılı olamayan öğrenciler mezuniyet için üç ders sınavına giremez.

AUZEF mezuniyet üç ders sınav süresi kaç dakika, sınavda kaç soru soruluyor?

Sınav, 50 sorudan oluşmaktadır ve her soru 2 puandır. Sınav süresi 120 dakikadır.

Sınavdan 50 puan ve üzeri alan öğrenci ilgili dersten başarılı sayılır.

AUZEF mezuniyet üç ders sınav sonuçları ne zaman açıklanır?

Sınav sonuçları, sınavın yapıldığı tarihten itibaren 2 hafta sonra ilan edilmektedir.

AUZEF mezuniyet üç ders sınavına itirazlar ne zaman yapılır?

Sınav sonuçlarına itiraz etmek isteyen öğrenciler, sınav sonuçlarının ilanından itibaren 5 gün içinde, dilekçe ile AUZEF'e başvurabilirler.



