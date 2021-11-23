AUZEF ara sınav (vize) sınav sonuçları açıklandı mı?

AUZEF sınavlarının sonuçları ne zaman açıklanacak merak konusu oldu. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi konuya ilişkin tarih belirledi mi? Bugün AUZEF sınav sonuçları açıklanır mı?

AUZEF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) ara sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair henüz bir tarih verilmedi.

Ancak AUZEF Dekanı Prof. Dr. Levent Şahin, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

''Ara sınav sonuçlarınızın değerlendirme işlemi devam ediyor. Bu haftanın sonuna doğru açıklayacağız. Takdir edersiniz ki artık çok daha kalabalık bir aileyiz. Hatasız bir şekilde açıklanması için arkadaşlarımız 24 saat esasına göre çalışıyorlar.''

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Bu açıklamaya göre, AUZEF ara sınav sonuçlarının bu hafta sonu açıklanması bekleniyor.

AUZEF GEÇME NOTU KAÇ?

Öğrencilerin, bir dersten geçebilmeleri için yarıyıl/yılsonu sınavından 100 tam puan üzerinden en az 40, uzaktan öğretim programlarında ise en az 50 almaları gerekir.